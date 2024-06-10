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رياضة

إيطاليا تنهي تحضيرات اليورو بفوز صعب

Lebanon 24
10-06-2024 | 23:00
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اختتمت إيطاليا، حاملة اللقب، استعداداتها لنهائيات كأس أوروبا 2024 المقررة في ألمانيا بفوز صعب على ضيفتها البوسنة 1-0 في إمبولي في مباراة دولية ودية.

 وسجل لاعب وسط إنتر، دافيدي فراتيزي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 38 بتسديدة رائعة بيمناه "على الطاير" من مسافة قريبة إثر تمريرة من جناح يوفنتوس فيديريكو كييزا.

وهذه هي المباراة الودية الإعدادية الثانية لإيطاليا بعد الأولى مع تركيا الثلاثاء الماضي في بولونيا والتي انتهت بالتعادل السلبي.

وأوقعت قرعة كأس أمم أوروبا 2024، إيطاليا في المجموعة الثانية إلى جانب إسبانيا وكرواتيا وألبانيا.

وتستهل إيطاليا مشوارها السبت المقبل بمواجهة ألبانيا على ملعب "سيغنال إيدونا بارك" في دورتموند، قبل أن تلتقي إسبانيا في قمة المجموعة في 20 حزيران الحالي على ملعب "فيلتنس أرينا" في غيلسنكيرشن، ثم تواجه كرواتيا في 24 منه على ملعب "ريد بول أرينا" في لايبزيغ. (روسيا اليوم)

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