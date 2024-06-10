منتخب مصر يتلقى صدمة مبكرة في مباراته ضد غينيا بيساو

تلقى منتخب مصر صدمة مبكرة بعد دقائق من انطلاق مباراته ضد مضيفه غينيا بيساو يوم الاثنين لحساب الجولة الرابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

واضطر المدير الفني لمنتخب مصر، حسام حسن لاستبدال المهاجم مصطفى محمد، بعد مرور 18 دقيقة فقط على انطلاق المباراة.

وجاء استبدال مصطفى محمد بعد تعرضه للإصابة، حيث ظهر على مقاعد البدلاء وهو يربط كيسا من الثلج حول ركبته.

وشارك أحمد أمين "أوفة" بدلا من مصطفى محمد.

وانتهى الشوط الأول بتقدم غينيا بيساو على مصر بهدف دون رد.

ويتصدر منتخب مصر ترتيب المجموعة الأولى برصيد تسع نقاط بينما يحتل منتخب غينيا بيساو المركز الثاني بخمس نقاط. (روسيا اليوم)