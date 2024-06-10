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رياضة
مع اقتراب انتهاء العقد مع محمد صلاح.. هذا ما يخطط له ليفربول
Lebanon 24
10-06-2024
|
23:46
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يخطط ليفربول الإنكليزي إلى تمديد عقد النجم المصري محمد صلاح لمدة عام واحد على الأقل وذلك لتفادي خروجه مجاناً العام المقبل.
ويرتبط صلاح، خامس هدافي ليفربول التاريخيين، بعقد مع النادي الأحمر ينتهي صيف 2025، وارتبط بالانتقال عن صفوف الفريق الصيف الماضي قبل أن يبقى في نهاية المطاف.
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وقال موقع "قيف مي سبورت" يوم الاثنين: يعرف ليفربول تماماً أن محمد صلاح باقِ في صفوف الفريق الموسم المقبل ومع ذلك ينوي تجديد تعاقده ولو لموسم واحد على الأقل وذلك لتفادي خروجه مجاناً في كانون الثاني المقبل.
وأتبع: مخاوف ليفربول تكمن بأن صلاح قد يقرر البقاء حتى نهاية عقده والانتقال لفريق آخر بشكل مجاني، وذلك من أجل الحصول على مكافأة توقيع مجزية، ولهذا تنوي إدارة النادي تمديد عقده حتى إذا أراد الرحيل في صيف 2025 فيمكن للنادي الحصول على مبلغ مالي مقابل انتقاله.
وتنتظر إدارة ليفربول مهمة ليست سهلة وهي تمديد عقدي القائد فيرجيل فان دايك والظهير ترنت ألكسندر-أرنولد بالإضافة إلى صلاح، إذ أن جميع عقودهم تنتهي الصيف المقبل.
وكان صلاح عنصراً لا غنى عنه في قائمة الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول السابق الموسم الماضي، إذ سجل 25 هدفاً وهو هداف الفريق في جميع البطولات. (العربية)
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