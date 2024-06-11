هل رفض صلاح التبديل في مباراة مصر وغينيا بيساو؟

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وقال مدير المنتخب المصري، إبراهيم حسن، في تصريحات تلفزيونية عقب المباراة، معلقا على ما أثير حول رفض صلاح التبديل، إن المدير الفني حسام حسن "كان يعتزم إشراك ناصر ماهر ومصطفى فتحي، وكان يتبقى توقف واحد لإجراء التبديلات"، حيث يمكن إجراء 5 تبديلات خلال المباراة، لكن خلال 3 توقفات فقط.



وتابع تصريحاته لقناة "أون تايم سبورت": "راجعنا الفكرة وقررنا عدم سحب صلاح، الذي لم يكن يعرف شيئا عن ذلك ولم نتحدث معه من الأساس".



ودخل ماهر بديلا في الوقت بدل من الضائع من المباراة. علق الجهاز الفني لمنتخب مصر لكرة القدم، على التقارير التي أشارت إلى رفض قائد المنتخب ولاعب ليفربول الإنكليزي محمد صلاح، التبديل خلال الدقائق الأخيرة من مباراة الفريق ضد غينيا بيساو في التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم.وقال مدير المنتخب المصري، إبراهيم حسن، في تصريحات تلفزيونية عقب المباراة، معلقا على ما أثير حول رفض صلاح التبديل، إن المدير الفني حسام حسن "كان يعتزم إشراك ناصر ماهر ومصطفى فتحي، وكان يتبقى توقف واحد لإجراء التبديلات"، حيث يمكن إجراء 5 تبديلات خلال المباراة، لكن خلال 3 توقفات فقط.وتابع تصريحاته لقناة "أون تايم سبورت": "راجعنا الفكرة وقررنا عدم سحب صلاح، الذي لم يكن يعرف شيئا عن ذلك ولم نتحدث معه من الأساس".ودخل ماهر بديلا في الوقت بدل من الضائع من المباراة.

وأضاف اللاعب الدولي السابق: "صلاح يثق في المدير الفني، الذي هو صاحب القرار الأول والأخير. وقررنا إبقاء صلاح في الملعب لزيادة الضغط الفني والمعنوي على دفاع غينيا بيساو".



وكانت صحيفة "المصري اليوم"، قد ذكرت أن المدير الفني للمنتخب المصري، "تراجع عن تبديل صلاح بعدما أبدى الأخير رغبته في استكمال المباراة حتى نهايتها".



وأنقذ صلاح منتخب بلاده من الخسارة بتسجيله هدف التعادل على ملعب 24 أيلول في بيساو، في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الأولى ضمن التصفيات الأفريقية لمونديال 2026.



وتقدمت غينيا بيساو بهدف لمهاجم ليون الفرنسي ماما بالديه في الدقيقة 41، وأدرك صلاح التعادل للفراعنة في الدقيقة 70.



وجاء التعادل بعد 3 انتصارات مصرية متتالية، ليعزز الفريق موقعه في الصدارة برصيد 10 نقاط بفارق 4 نقاط عن غينيا بيساو الثانية، و5 نقاط عن كل من بوركينا فاسو وسيراليون. (الحرة)