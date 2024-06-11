27
o
بيروت
29
o
طرابلس
27
o
صور
29
o
جبيل
27
o
صيدا
28
o
جونية
27
o
النبطية
31
o
زحلة
31
o
بعلبك
29
o
بشري
28
o
بيت الدين
31
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
تشافي يتهم غوارديولا بـ"إقالته" من برشلونة
Lebanon 24
11-06-2024
|
02:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشفت تقارير إعلامية أن تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة السابق يتهم صديقه وزميله السابق بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي الحالي بأنه كان السبب وراء إقالة الأول من منصبه، بينما رد الثاني قائلاً بأنه ترك النادي قبل أكثر من 10 أعوام ولا يعلم ما يجري.
Advertisement
واستقال تشافي من منصبه مطلع العام الجاري وعدل عن استقالته في أبريل الماضي، لكنه أقيل من منصبه أواخر الشهر الماضي وتم تعيين الألماني هانزي فليك مدرباً لبرشلونة في الموسمين المقبلين.
وكشفت إذاعة "كادينا سير" أن تشافي ومحيطه يعتقدون بأن بيب غوارديولا كان يمني نفسه بأن يفشل الأول في مهمته، وأنه خلف إقالة زميله السابق من منصبه.
ولعب غوارديولا مع تشافي في التسعينيات الميلادية ومطلع القرن الحالي، قبل أن يتولى بيب تدريب زميله السابق بين عامي 2008-2012 ليكونا رفقة مجموعة أخرى من النجوم "أفضل برشلونة عبر التاريخ".
ورد غوارديولا يوم الاثنين على تلك الاتهامات قائلاً: أنا بعيد عن النادي منذ أكثر من 10 سنوات، ولا أعرف أي شيء بخصوص هذا الأمر، ما حدث مع تشافي ليس خطأي، ليس لدي أي علاقة بذلك .
وسبق أن قال غوارديولا عقب إقالة تشافي أواخر أيار الماضي: عندما يتم طرد مدرب ما فهذا يعني أن شيئا لم ينجح، ليس لدي رأي الآن، ولا أعرف ما حدث، ربما عندما أتحدث مع الناس في برشلونة سأعرف شيئا ما، هذا يظهر فقط أن المدربين تحت الضغط، عليك أن تفوز وإلا ستفقد وظيفتك.
وحقق تشافي مع الفريق 90 فوزاً و23 تعادلاً و29 هزيمة في 142 مباراة بين تشرين الثاني 2021 وأيار 2024، بينما كان نصيب غوارديولا 14 بطولة مع برشلونة في مواسمه الأربعة مع الفريق.
Advertisement
الأكثر قراءة
"دولار مزوّر" في لبنان.. إليكم "الفئة"
Lebanon 24
"دولار مزوّر" في لبنان.. إليكم "الفئة"
15:03 | 2024-06-10
10/06/2024 03:03:02
Lebanon 24
Lebanon 24
عن "إغتيال نصرالله".. هذا ما كشفه باحث إسرائيليّ!
Lebanon 24
عن "إغتيال نصرالله".. هذا ما كشفه باحث إسرائيليّ!
14:00 | 2024-06-10
10/06/2024 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"الفرقة 36" ستقصفُ لبنان".. ماذا كشف تقريرٌ إسرائيليّ عنها؟
Lebanon 24
"الفرقة 36" ستقصفُ لبنان".. ماذا كشف تقريرٌ إسرائيليّ عنها؟
12:00 | 2024-06-10
10/06/2024 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ضربة إسرائيلية تطالُ البقاع.. قصفٌ عنيف وفيديوهات تكشف ما جرى
Lebanon 24
ضربة إسرائيلية تطالُ البقاع.. قصفٌ عنيف وفيديوهات تكشف ما جرى
16:59 | 2024-06-10
10/06/2024 04:59:56
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. صاروخٌ يضرب منزلاً في عكار!
Lebanon 24
بالفيديو.. صاروخٌ يضرب منزلاً في عكار!
17:13 | 2024-06-10
10/06/2024 05:13:02
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
04:00 | 2024-06-11
هل رفض صلاح التبديل في مباراة مصر وغينيا بيساو؟
23:46 | 2024-06-10
مع اقتراب انتهاء العقد مع محمد صلاح.. هذا ما يخطط له ليفربول
23:00 | 2024-06-10
إيطاليا تنهي تحضيرات اليورو بفوز صعب
15:00 | 2024-06-10
منتخب مصر يتلقى صدمة مبكرة في مباراته ضد غينيا بيساو
12:09 | 2024-06-10
موعد مواجهة الجزائر ضد أوغندا في تصفيات مونديال 2026
10:52 | 2024-06-10
ريال مدريد يُخالف تصريح أنشيلوتي: سنُشارك في كأس الأندية
فيديو
على متنها 389 راكباً.. اشتعال محرّك طائرة "بوينغ" في الجو والطيار يستغيث (فيديو)
Lebanon 24
على متنها 389 راكباً.. اشتعال محرّك طائرة "بوينغ" في الجو والطيار يستغيث (فيديو)
00:00 | 2024-06-08
11/06/2024 11:45:20
Lebanon 24
Lebanon 24
بقوة 7 درجات.. العالم الهولندي يحذر من زلزال قوي في هذا الموعد (فيديو)
Lebanon 24
بقوة 7 درجات.. العالم الهولندي يحذر من زلزال قوي في هذا الموعد (فيديو)
00:02 | 2024-06-04
11/06/2024 11:45:20
Lebanon 24
Lebanon 24
هاتف متطور يعمل مع شبكات الجيل الخامس.. تعرفوا إليه (فيديو)
Lebanon 24
هاتف متطور يعمل مع شبكات الجيل الخامس.. تعرفوا إليه (فيديو)
01:00 | 2024-06-01
11/06/2024 11:45:20
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24