"لم يتبقَ لي الكثير".. رونالدو يستعد للأيام الأخيرة في مسيرته!

كشف الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، عن كيفية تعامله مع سنواته الأخيرة في عالم الساحرة المستديرة.



وقاد رونالدو منتخب البرتغال للفوز على إيرلندا في آخر المباريات الودية، استعدادًا لبطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2024"، التي تستضيفها ألمانيا على أراضيها.

Advertisement

وأكد رونالدو في تصريحات بعد مواجهة إيرلندا الودية، أنه يحاول الاستمتاع بكل مباراة يخوضها الآن؛ قائلًا: "لم يتبق أمامي الكثير قبل الاعتزال".



وأضاف الأسطورة البرتغالية: "إذا كان هذا الاستمتاع، مقترن بأهداف معينة أريد تحقيقها؛ فهذا سيكون أفضل بكثير.. أنتم تعرفون هذا جزء من حمضي النووي".



وأشار إلى أن منتخب البرتغال هو "حب حياته"؛ لذلك يرغب في الاستمرار بتمثيله، لأطول فترة ممكنة، وأن يكون جاهزًا بدنيًا وذهنيًا، وفي صحة جيدة؛ لتقديم الإضافة.



واعتبر كريستيانو رونالدو، أن التتويج بلقب كأس أمم أوروبا "يورو 2024"؛ سيكون بمثابة الهدية في نهاية مشواره الكروي، مشددًا على أنه حلم يريد تحقيقه. (جول)