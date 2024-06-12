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رياضة
9 منتخبات عربية تبلغ الدور الثالث الحاسم من تصفيات كأس آسيا لمونديال 2026.. من هي؟
Lebanon 24
12-06-2024
|
03:31
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حسم 18 منتخبا تأهله إلى الدور الثالث الحاسم من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026، وذلك مع ختام منافسات الجولة السادسة الأخيرة في المرحلة الثانية يوم الثلاثاء.
كما حجزت هذه المنتخبات الـ18 مقاعدها في كأس آسيا 2027 في المملكة العربية السعودية.
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وتواجدت تسعة منتخبات عربية بين المنتخبات المتأهلة إلى الدور النهائي من تصفيات مونديال 2026 وهي السعودية، العراق، الأردن، فلسطين، البحرين، الإمارات، عمان، قطر، والكويت.
أما المنتخبات التسعة الأخرى فهي: اليابان، كوريا الشمالية، كوريا الجنوبية، إيران، أوزباكستان، إندونيسيا، أستراليا، الصين، قرغيزستان.
وحسبما أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، فإن موعد قرعة الدور الثالث في تصفيات آسيا لكأس العالم 2026 ستجرى يوم الخميس الموافق لـ27 حزيران 2024.
وسيتم توزيع المنتخبات الـ18 المتأهلة إلى الدور الثالث الحاسم على ثلاث مجموعات، بواقع ستة منتخبات في كل مجموعة، حيث يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى كأس العالم 2026 مباشرة، بينما يتنافس صاحبا المركزين الثالث والرابع من كل مجموعة في ملحق آسيوي.
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