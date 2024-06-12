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رياضة

"اليويفا" يعلن عن حكم المباراة الافتتاحية لكأس أوروبا 2024.. من هو؟

Lebanon 24
12-06-2024 | 10:30
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يدير الحكم كليمان توربان المباراة الافتتاحية لكأس أوروبا التي ستجمع بين ألمانيا المضيفة واسكتلندا في ميونخ بعد غد الجمعة، وفقا لما أعلن الاتحاد الأوروبي "يويفا" يوم الأربعاء.

وسبق للحكم الفرنسي البالغ 42 عاما أن أدار خمس مباريات خلال مونديالي روسيا 2018 وقطر 2022، بما فيها مباراة البرازيل أمام كوريا الجنوبية (4-1) في ثمن نهائي المونديال الأول في العالم العربي.
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