Advertisement

رياضة

عموتة يتألق مع النشامى في تصفيات المونديال

Lebanon 24
12-06-2024 | 12:30
A-
A+
Doc-P-1211004-638538148226919381.png
Doc-P-1211004-638538148226919381.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

علق المدير الفني لمنتخب الأردن، المغربي الحسين عموتة على تحقيق "النشامى" لفوز مهم على المنتخب السعودي بهدفين لواحد على أرضية ملعب "الأول بارك" في العاصمة الرياض أمس الثلاثاء.

 وتصادم الجاران ضمن سادس وآخر جولات الدور الثاني من التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026 وكأس أمم آسيا 2027، ليتفوق "النشامى" بنتيجة 2-1. 

 وقال عموتة في مؤتمر صحفي بعد المباراة: "لعبنا بطريقة دفاعية مع الاعتماد على الارتداد السريع لأن هذا كان خيارنا الوحيد أمام منتخب يعتمد على الاستحواذ، لعبنا بالطريقة التي تتناسب مع إمكاناتنا".

واعتبر عموتة أن المنتخب الأردني كان محظوظا في الشوط الأول الذي شهد سيطرة شبه كاملة للمنتخب السعودي.

 وأشار المدرب المغربي إلى أن المنتخب السعودي فرض إيقاعه وسيطرته على الكرة لكن المنتخب الأردني كان محظوظا بالخروج من الشوط الأول متقدما في النتيجة، لافتا إلى أن لاعبيه حاولوا تدارك الأمر في الشوط الثاني ومبادلة لاعبي المنتخب السعودي الكرة.

 وأكمل مدرب الأردن أن الطريقة التي خاض بها اللقاء كانت مثالية حيث استغل اندفاع المنتخب السعودي، لكنه شدد على أن لاعبيه عانوا كثيرا من أجل الحفاظ على النتيجة أمام منتخب قوي. (روسيا اليوم)

Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:12 | 2024-06-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2024-06-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:49 | 2024-06-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:02 | 2024-06-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:00 | 2024-06-12 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
15:00 | 2024-06-12
10:30 | 2024-06-12
07:36 | 2024-06-12
04:30 | 2024-06-12
03:31 | 2024-06-12
00:42 | 2024-06-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24