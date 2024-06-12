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رياضة

يوفنتوس يعلن عن مدربه الجديد

Lebanon 24
12-06-2024 | 23:00
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قال يوفنتوس المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم يوم الأربعاء، إنه عين تياغو موتا مدربا جديدا للفريق بديلا ماسيميليانو أليغري المدرب السابق.

 وقال النادي في بيان "يسر يوفنتوس الإعلان عن تياغو موتا كمدرب جديد للفريق الأول. الإيطالي صاحب الأصول البرازيلية وقع عقدا مع النادي حتى 30 حزيران 2027".

 وكان نادي يوفنتوس الإيطالي قد أقال مدربه ماسيميليانو أليغري قبل عام على انتهاء عقده، نهاية الشهر الماضي. 

وتمت إقالة أليغري وبعد يومين فقط على إحرازه لقب مسابقة كأس إيطاليا لكرة القدم، وبرر النادي سبب الإقالة  "سلوك المدرب الذي لا يتوافق مع قيَم يوفنتوس. بحسب يوفنتوس.  (سكاي نيوز)

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