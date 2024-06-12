البرتغالي فرناندو سانتوس مدربًا جديًدا لأذربيجان

أعلن الاتحاد الأذربيجاني لكرة القدم، الأربعاء، تعيين البرتغالي فرناندو سانتوس (69 عاما) مدربا للمنتخب الأول بهدف التأهل إلى نهائيات "يورو 2028" ببريطانيا وآيرلندا.

وقال الموقع الإلكتروني للاتحاد: "تقرر تعيين فرناندو سانتوس مدربا رئيسيا للمنتخب الأذربيجاني، مع الأخذ في الحسبان خبرته الغنية كأحد خبراء كرة القدم المعروفين في العالم، ونجاحاته خلال مسيرته الاحترافية، بما في ذلك بطولة أوروبا مع الفريق البرتغالي".

وتابع: "العملية لن تكون قصيرة المدى، ولكنها ستغطي فترة معينة، فإن هدف تشكيل فريق تنافسي وتقديم أداء ناجح في المرحلة المؤهلة ليورو 2028 قد تم تحديده أمام البرتغالي المتخصص". (الأناضول)