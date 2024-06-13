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رياضة

ميسي يدلي بتصريح حاسم ونهائي عن موعد اعتزاله

Lebanon 24
13-06-2024 | 01:52
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كشف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب انتر ميامي الاميركي البالغ 37 عامًا، عن هوية الفريق الذي سيعتزل بقميصه.

وبتصريحات لشبكة "ESPN"، أجاب ميسي على سؤال من المحاور عمّا إذا كان إنتر ميامي هو الفريق الأخير له في مسيرته: "نعم، أعتقد ذلك، في الوقت الحالي أعتقد أنني سأعتزل مع إنتر ميامي وسيكون فريق الأخير، لقد كنت دائمًا خائفًا من ترك كرة القدم، إنه شيء داومت على فعله طيلة حياتي".
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وأضاف: "أنا أستمتع بالمباريات والتدريبات، ويلازمني الخوف من أن ينتهي كل شيء، هذا الشعور بالخوف قائم بالفعل".


يمتلك ميسي عقدًا مع إنتر ميامي إلى صيف 2025، وفي حالة اعتزاله بنهاية عقده، فإن اعتزال ميسي سيكون العام المقبل، غير أن العقد يحتوي بند التمديد لموسم إضافي، ففي أفضل الأحوال سيستمر النجم الأرجنتيني إلى عام 2026.

ويتأهب ميسي للمشاركة مع منتخب الأرجنتين في نهائيات كوبا أميركا 2024 بالولايات المتحدة بعد أيام، حيث يتنافس ألبي سيليستي حامل اللقب في المجموعة  الأولى مع منتخبات كندا وتشيلي وبيرو، حيث يهدف ميسي لمعانقة لقبه الثاني. (winwin)
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