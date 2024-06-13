نجوم يستعدون لظهورهم الأخير في يورو 2024!

تسدل نهائيات كأس أوروبا 2024 المُقرر إقامتها في ألمانيا خلال الفترة بين 14 حزيران و14 تموز المقبلين، الستار على المسيرة الدولية للعديد من أساطير ونجوم اللعبة الذين قدموا لسنوات طويلة الكثير لمنتخباتهم، على رأسهم البرتغالي كريستيانو رونالدو (39 عامًا)، والكرواتي لوكا مودريتش (38 عامًا).

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وسبق لرونالدو المشاركة في 5 بطولات من كأس أمم أوروبا (2004، 2008، 2012، 2016، 2020). وستكون نسخة ألمانيا 2024 السادسة له في المسابقة القارية. ومن المُتوقع أن تكون نسخة 2024 الأخيرة في تاريخ مشاركات رونالدو بكأس أمم أوروبا؛ حيث يطمح "صاروخ ماديرا" لحصد ثاني ألقابه في البطولة، بعد عام 2016.

أما لوكا مودريتش الذي قاد منتخب كرواتيا لحصد المركز الثاني في كأس العالم 2018، والمركز الثالث في كأس العالم 2022، وأيضًا وصافة بطولة دوري الأمم الأوروبية 2022-23، فسبق له أن خاض 13 مباراة في نهائيات كأس أوروبا "اليورو"، بـ4 نسخ (2008، 2012، 2016، 2020)، لكنه لم يتمكن أبدًا من تجاوز عتبة دور الـ16.

ولم يحدد حتى الآن موعدًا للاعتزال دوليًا، لكن هناك توقعات أن تكون "يورو 2024" البطولة الأخيرة للأمير الكرواتي على الصعيد الدولي.

كذلك صديقهم توني كروس (34 عاما)، فلن تكون هذه البطولة الأخيرة له على الصعيد الدولي فحسب، بل اعتزل لاعب وسط "ريال مدريد" اللعب مع الفريق الإسباني أيضًا.

وكانت مباراته الرسمية الأخيرة في "اليورو" مع منتخب ألمانيا، حين خسر الأخير (0-2) أمام نظيره الإنكليزي في ثمن نهائي كأس أمم أوروبا "يورو 2020". وبعد انتهاء مشاركة ألمانيا في بطولة 2020، قرر توني كروس إعلان اعتزاله الدولي، قبل أن يعدل عن قراره، ليشارك في مباراتَي الفريق الوديتين خلال شهر آذار الماضي، أمام فرنسا وهولندا.

ومن المؤكد أن نسخة ،2024 ستكون الأخيرة لتوني في نهائيات كأس أمم أوروبا، حيث أعلن اللاعب الألماني اعتزاله كرة القدم بعد نهاية مشاركته مع منتخب بلاده في يورو 2024.

وليس توني كروس وحده الألماني الذي لن يشارك في كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، اذ أن "حامي العرين" الحارس نوير (38 عاما) أيضًا.

وغاب نوير الذي لعب دورًا بارزًا في التتويج بلقب كأس العالم 2014، عن الساحة الدولية منذ انتهاء المشوار المخيب لألمانيا في كأس العالم 2022، وذلك جراء تعرضه لكسر في قدمه أثناء ممارسته رياضة التزلج. وأيضًا لم يلعب كثيرا مع "بايرن ميونخ" في موسمه الذي خسر فيه لقب الدوري لصالح "باير ليفركوزن"، لكنه يعود ليخوض بطولته الأوروبية الأخيرة على أرضه.

ومن فرنسا، يمثل أوليفيه جيرو (37 عامًا) ركيزة مهمة وأساسية في هجوم منتخب "الديوك"، لكن الواقع يقول إن مهاجم "ميلان" الإيطالي بات في طريقه لإنهاء مشواره الدولي. وقد أعلن جيرو رحيله عن "ميلان" حيث سينضم إلى الدوري الأميركي للمحترفين عبر صفقة مجانية.

وخاض جيرو 11 مباراة مع فرنسا في نهائيات كأس أوروبا على مدار النسخ الثلاثة الأخيرة (2012، 2016، 2020)، مُسهمًا بـ5 أهداف (سجّل 3 أهداف، قدّم تمريرتين حاسمتين).