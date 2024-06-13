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رياضة

كريستنسن يحسم مستقبله مع برشلونة.. هذا ما قرره

Lebanon 24
13-06-2024 | 07:35
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أكد المدافع الدنماركي أندرياس كريستنسن، استمراره في صفوف برشلونة، خلال الموسم المقبل، مشيرا إلى أنه يتطلع للعمل مع المدرب الجديد هانز فليك.

وارتبط اسم كريستنسن بالرحيل عن صفوف البلوجرانا، نظرا لوجود أكثر من قلب دفاع لدى برشلونة، بجانب تصعيد كاسادو إلى الفريق الأول، ورغبة المدرب هانز فليك في تعزيز مركز وسط الملعب.
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وقال كريستنسن، خلال تصريحاته نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "أسمع فقط أشياء جيدة عن فليك من الأشخاص الذين عملوا معه".
 
وأضاف: "فليك لديه القليل من الانضباط الألماني، وأنا أتطلع إلي العمل معه، ولم أتحدث معه بعد". (كووورة) 
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