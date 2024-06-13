كريستنسن يحسم مستقبله مع برشلونة.. هذا ما قرره

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أكد المدافع الدنماركي أندرياس كريستنسن، استمراره في صفوف برشلونة، خلال الموسم المقبل، مشيرا إلى أنه يتطلع للعمل مع المدرب الجديد هانز فليك.وارتبط اسم كريستنسن بالرحيل عن صفوف البلوجرانا، نظرا لوجود أكثر من قلب دفاع لدى برشلونة، بجانب تصعيد كاسادو إلى الفريق الأول، ورغبة المدرب هانز فليك في تعزيز مركز وسط الملعب.وقال كريستنسن، خلال تصريحاته نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "أسمع فقط أشياء جيدة عن فليك من الأشخاص الذين عملوا معه".