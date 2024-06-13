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رياضة

عشية انطلاق كأس أمم أوروبا.. فيروس غريب يضرب نجوم منتخب فرنسا

Lebanon 24
13-06-2024 | 10:30
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كشفت تقارير فرنسية أن نجوم منتخب "الديوك" وبعض الموظفين في المنتخب اشتكوا من وعكة صحية جماعية عشية انطلاق بطولة أمم أوروبا 2024 في ألمانيا.

ونقلت شبكة "RMC Sport"، أن العديد من اللاعبين والموظفين في منتخب فرنسا لم يشعروا بحالة صحية جيدة وعانوا من أعراض نزلة برد والصداع والتشنجات منذ وصولهم إلى المعسكر الأساسي بالقرب من بادربورن في ألمانيا لخوض نهائيات كأس أوروبا.
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وأشارت إلى أن هذه الحالة تطرح تساؤلات بشأن وجود فيروس ضرب صفوف "الديوك"، مشددة على أنه لم يتم الكشف عن أي شيء جدي في الوقت الحالي.
 
وأكدت الشبكة أنه حتى لو كان هناك فيروس محتمل فإن الطاقم الطبي الفرنسي يراقب الوضع عن كثب. (روسيا اليوم) 
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