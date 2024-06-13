تيرزيتش خارج دورتموند

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أعلن بوروسيا دورتموند الألماني وصيف بطل أوروبا في كرة القدم، رحيل مدربه إيدين تيرزيتش من منصبه الخميس.وقال تيرزيتش (41 عاماً) لموقع النادي الرسمي "أعزائي أنصار بوروسيا دورتموند، على الرغم من أن الأمر يُشعرني بألم شديد، لكني أرغب في أن أقول لكم اليوم بأني قررت ترك بوروسيا دورتموند".وأضاف "قيادة هذا النادي الكبير إلى إحراز كأس ألمانيا ومؤخراً بلوغ نهائي دوري أبطال أوروبا كان شرفاً كبيراً لي".وتابع "بعد نهائي دوري الأبطال مباشرة، طلبت الاجتماع بمجلس الإدارة لأنه كان لدي شعور بأنه بعد قضاء سنوات عديدة في صفوف النادي، يتعين قدوم شخص آخر مع بداية جديدة".وبحسب الصحف المحلية، فإن مساعد ترزيتش، نوري شاهين مرشح للحلول مكانه. (بي إن سبورتس)