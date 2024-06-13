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رياضة
باير ليفركوزن يتعاقد رسمياً مع أليكس غارسيا
Lebanon 24
13-06-2024
|
15:40
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أعلن باير ليفركوزن، صاحب الثنائية (الدوري والكأس) في موسم 2023-2024، عن تعاقده مع الدولي الإسباني أليكس غارسيا قادماً من نادي جيرونا.
ووقع غارسيا (26 عاماً) على عقد يمتد حتى 30 حزيران 2029 مع ليفركوزن. (بي إن سبورتس)
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