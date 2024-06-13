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رياضة

النزال الحلم.. هل اقترب؟

Lebanon 24
13-06-2024 | 23:00
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كشف بطل المواي تاي عن فئة وزن الذبابة رودتانغ جيتموانيون عن رغبته في مواجهة نجم الكيك بوكسينغ الياباني تاكيرو سيغاوا في المستقبل القريب.
وقال رودتانغ: "بما أنني عدتُ إلى القتال، أريد أن أقاتل تاكيرو. هيا بنا يا تاكيرو!"
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من جهته، أكّد رئيس مجلس إدارة "ون" ورئيسها التنفيذي شاتري سيتيودتونغ رغبة المنظمة في إقامة النزال بين رودتانغ وتاكيرو بقواعد الكيك بوكسينغ، قائلاً: "أريد أن أقيم نزال رودتانغ ضد تاكيرو. 100%. أريد أن يحصل خلال هذه السنة، ربما في اليابان، سنرى".

وأكمل: "يجب أن أجلس مع رودتانغ وتاكيرو كي نحدّد موعداً للنزال. من المؤكد أنه سيكون أحد أكبر النزالات في اليابان لذلك نرغب، في الحالة المثلى، في إقامته في اليابان". 

ويترقّب جمهور الفنون القتالية النزال بين النجمين رودتانغ وتاكيرو منذ أن تعاقدت "ون" مع الياباني في نيسان من العام 2023. (بي إن سبورتس)

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