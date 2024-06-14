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رياضة

بعد بنزيما.. الاتحاد السعودي يخطف نجم ريال مدريد فمن هو؟!

Lebanon 24
14-06-2024 | 00:25
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بات قائد نادي ريال مدريد، المدافع الدولي الإسباني المخضرم ناتشو فرنانديز، على أبواب الانضمام إلى عملاق الدوري السعودي نادي اتحاد جدة بدلا من فريق النصر.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية الخميس، أن ناتشو اتفق بالفعل مع مسؤولي نادي اتحاد جدة على الانضمام إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم في الصيف الحالي.
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وسيوقع ناتشو مع اتحاد جدة لمدة موسمين مقبلين حتى 30 حزيران 2026، مقابل 40 مليون يورو، بواقع 20 مليونا في الموسم الرياضي الواحد.

وأشارت إلى أن هذا المبلغ، أثر على قرار المدافع الإسباني البالغ من العمر 34 عاما خاصة أن راتبه مع ريال مدريد، كان يقدر بـ5.5 مليون يورو فقط.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن نادي النصر، كان المرشح للتعاقد مع ناتشو، إلا أن زيارة الإسباني رامون بلانيس، المدير الرياضي لنادي الاتحاد إلى العاصمة مدريد في اليومين الماضيين، واجتماعه مع اللاعب، حسما الصفقة لمصلحة "العميد".

من جانبها، كشفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، أن ناتشو بات قريبا من الانضمام لصفوف اتحاد جدة هذا الصيف.

وأوضحت أن نجم اتحاد جدة المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، يسعى لتعزيز فريقه الاتحادي بالعديد من الصفقات خلال الصيف، واقترح العديد من الأسماء الأوروبية الكبرى".

وكانت تقارير صحفية إسبانية، كشفت قبل أيام، أن قائد نادي النصر، النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عرض على ناتشو الانتقال إلى "العالمي".

وينتهي تعاقد ناتشو مع الريال في 30 حزيران الجاري وأكد المدافع المخضرم في وقت سابق أنه يرغب في الرحيل عن الفريق الملكي لخوض تجربة جديدة في مسيرته. (روسيا اليوم)
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