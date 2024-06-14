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رياضة

فيروس "غريب" يضرب المنتخب الفرنسي قبل انطلاق اليورو.. ما هو؟

Lebanon 24
14-06-2024 | 02:47
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تسلل فيروس إلى معسكر المنتخب الفرنسي بمدينة "بادربورن" الألمانية قبل أيام قليلة من انطلاق بطولة كأس أمم أوروبا 2024 بألمانيا، بإقامة مباراة الافتتاح بين المنتخبين الألماني والإسكتلندي.
ويستهل منتخب "الديوك" مشواره في "اليورو"، يوم الإثنين 17 المقبل بمواجهة نظيره النمساوي ضمن مباريات المجموعة الرابعة من البطولة، وسيلعب بعدها يوم 21 من نفس الشهر أمام هولندا، ويختتم مبارياته في دور المجموعات بملاقاة المنتخب البولندي في 25 من الشهر ذاته.
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وسيشارك منتخب فرنسا في كأس أمم أوروبا بألمانيا كواحد من المرشحين للفوز بلقب البطولة التي توج بها مرتين، الأولى في نسخة 1984 والثانية في دورة 2000.

وذكرت إذاعة "RMC" الفرنسية أن معسكر منتخب "الديوك" في مدينة "بادربورن" الألمانية تعرض لفيروس جعل بعض اللاعبين، وبعض الأفراد كذلك داخل الجهاز الفني يشعرون بحالة غير جيدة منذ يوم الأربعاء الماضي.

واستيقظ بعض اللاعبين وأعضاء الجهاز الفني، وهم يشعرون وكأنهم مصابون بنزلة برد مع صداع وتشنجات، وأضاف المصدر ذاته أن الفيروس لا يعد خطيرًا، ولكن المنتخب الفرنسي مطالب بالحذر والانتباه من الحالة الصحية للجميع داخل المعسكر قبل انطلاق بطولة كأس أمم أوروبا 2024. (winwin)
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