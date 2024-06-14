افتتاح يورو 2024: ألمانيا جاهزة "بقوة" لمواجهة إسكتلندا

يترقب عشاق الرياضية، افتتاح كأس أوروبا "يورو 2024" بمواجهة ألمانيا مستضيفة البطولة، أمام إسكتلندا على ملعب أليانز أرينا، ضمن مباريات الجولة الأولى من المجموعة الأولى في البطولة والتي تضم إلى جانب ألمانيا وإسكتلندا، كلا من المجر وسويسرا.

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ويأمل الألمان الذين خرجوا مبكراً من النسخة الماضية من كأس أمم أوروبا في دور الـ16 بعد أن أطاح بهم منتخب إنكلترا، في تحقيق اللقب والانفراد بصدارة لائحة شرف الفائزين بالكأس وفض الشراكة مع إسبانيا، إذ لكل منهما 3 ألقاب، والآن لديهم ميزة اللعب على أرضهم وبين جماهيرهم التي تتمنى أن يعود اللقب الغائب منذ عام 1996.

وتشارك ألمانيا في بطولة كأس الأمم الأوروبية الرابعة عشرة، أكثر من أي منتخب آخر، بينما تظهر إسكتلندا للمرة الرابعة في بطولة كأس الأمم الأوروبية بعد نسخ 1992 و1996 و2020. ولم تصل قط إلى مراحل خروج المغلوب من البطولة.

ويحظى "المانشافت" بسجلات جيدة للغاية في ما يخص المباريات الافتتاحية في بطولة كأس أمم أوروبا، فقد تعرّض لهزيمة واحدة فقط طيلة 13 نسخة شارك فيها، مقابل 7 انتصارات و5 تعادلات، وهو السجل الأفضل لأي منتخب في ما يخص هذا الصدد. بينما فازت إسكتلندا بأول خمس مباريات في تصفيات كأس الأمم الأوروبية 2024؛ لكنها فشلت بعد ذلك في الفوز بأي من مبارياتها الثلاثة الأخيرة.

المسؤولية تقع هذه المرة، على عاتق المدرب الشاب يوليان ناغلسمان مع "الماكينات" لتخطي دور المجموعات وضمان التأهل إلى الأدوار الإقصائية، وسيعتمد على وجود عناصر الموهبة والخبرة جانباً إلى جنب بين صفوف الفريق. وللإشارة، فإن المهمة لن تكون سهلة عقب إخفاق مونديالي 2018 و2022 والخروج من المجموعات واليورو الماضية بالوداع من الدور الثاني، ولكن في النهاية سيقود ناغلسمان منتخب ألمانيا لأول مرة في بطولة كبيرة، بعدما تولى مهمة الإشراف عليه شهر أيلول الماضي خلفًا للمدرب السابق هانز فليك، وذلك لإعادة الهيبة التي فقدها الفريق بالسنوات الماضية.

ويبدو أن ناغلسمان يثق جدًا بمنتخبه الحالي، اذ أكد في مؤتمر صحفي جاهزية فريقه لضربة بداية كأس أمم أوروبا 2024 بمواجهة المنافس الإسكتلندي، وقال: "نحن مستعدون. لقد استفدنا جيدًا من الأيام الماضية، تدربنا بشكل جيد، والشباب يبدون في حالة طيبة، التوتر موجود وهذا أمر طبيعي، ونحن نتطلع لخوض المباراة".

ورفض المدرب الألماني الحديث عن مشاركات "المانشافت" الأخيرة في "اليورو"، مشددًا على ضرورة تحقيق انطلاقة جيدة في نسخة 2024، حيث قال: "لا أريد التحدث عن الماضي لأن الأمر يتعلق بالحاضر. نريد أن نكون أكثر نجاحًا مما كنا عليه في الآونة الأخيرة، من المهم أن نبدأ بشكل جيد، ولا فائدة من التحدث عن البطولات الماضية".