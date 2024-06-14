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رياضة

طلب غريبٌ... الشرطة الألمانية تحثّ الجماهير على تعاطي المخدرات!

Lebanon 24
14-06-2024 | 06:15
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صنفت السلطات الألمانية مباراة منتخب إنكلترا مع نظيره الصربي في يورو 2024 المقرر إقامتها في 16 حزيران الجاري بأنها "عالية الخطورة" وذلك بسبب بعض الجماهير الإنكليزية المعروفة بشغبها.

وسيتواجد ألف ضابط شرطة لتعزيز الإجراءات الأمنية، كما سيتم تقديم بيرة منخفضة الكحول للمشجعين على هامش المباراة، ولن يتمكنوا من شربها في مدرجات الملعب.
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وذكرت صحيفة "ديلي ميل" أن الشرطة الألمانية ستتساهل مع الجماهير الإنكليزية التي تفضل المخدرات على الكحول، وفقا لممثل شرطة مدينة غيلسنكيرشن.

ودعا الشرطي المسؤول، البريطانيين إلى تدخين الماريجوانا بدلا من شرب الكحول، لأن ذلك، في رأيه، يجعل المشجعين أقل عدوانية.

وأضاف: "إذا رأينا مجموعة من الأشخاص يشربون الكحول ويبدون عدوانيين بعض الشيء، ومجموعة أخرى تدخن الماريجوانا، فسننظر بالتأكيد إلى أولئك الذين يشربون الخمر". (روسيا اليوم)

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