31
o
بيروت
34
o
طرابلس
31
o
صور
34
o
جبيل
30
o
صيدا
33
o
جونية
34
o
النبطية
38
o
زحلة
38
o
بعلبك
20
o
بشري
33
o
بيت الدين
38
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
طلب غريبٌ... الشرطة الألمانية تحثّ الجماهير على تعاطي المخدرات!
Lebanon 24
14-06-2024
|
06:15
A-
A+
photos
0
A+
A-
صنفت السلطات الألمانية مباراة منتخب إنكلترا مع نظيره الصربي في يورو 2024 المقرر إقامتها في 16 حزيران الجاري بأنها "عالية الخطورة" وذلك بسبب بعض الجماهير الإنكليزية المعروفة بشغبها.
وسيتواجد ألف ضابط شرطة لتعزيز الإجراءات الأمنية، كما سيتم تقديم بيرة منخفضة الكحول للمشجعين على هامش المباراة، ولن يتمكنوا من شربها في مدرجات الملعب.
Advertisement
وذكرت صحيفة "ديلي ميل" أن الشرطة الألمانية ستتساهل مع الجماهير الإنكليزية التي تفضل المخدرات على الكحول، وفقا لممثل شرطة مدينة غيلسنكيرشن.
ودعا الشرطي المسؤول، البريطانيين إلى تدخين الماريجوانا بدلا من شرب الكحول، لأن ذلك، في رأيه، يجعل المشجعين أقل عدوانية.
وأضاف: "إذا رأينا مجموعة من الأشخاص يشربون الكحول ويبدون عدوانيين بعض الشيء، ومجموعة أخرى تدخن الماريجوانا، فسننظر بالتأكيد إلى أولئك الذين يشربون الخمر". (روسيا اليوم)
رياضة
منوعات
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
نداءٌ لسكان بيروت.. إليكم هذا الخبر
Lebanon 24
نداءٌ لسكان بيروت.. إليكم هذا الخبر
06:31 | 2024-06-14
14/06/2024 06:31:57
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش يُوقف قاتل العسكريّ عبد السلام شرف... هذه هويّته (صور)
Lebanon 24
الجيش يُوقف قاتل العسكريّ عبد السلام شرف... هذه هويّته (صور)
08:29 | 2024-06-14
14/06/2024 08:29:21
Lebanon 24
Lebanon 24
عملاء لـ"الموساد"... ينشطون في لبنان وتركيا وأوروبا وهذه مهامهم
Lebanon 24
عملاء لـ"الموساد"... ينشطون في لبنان وتركيا وأوروبا وهذه مهامهم
16:00 | 2024-06-13
13/06/2024 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
دولار مزوّر في لبنان من هذه الفئة.. ويُصرّف في هذه الأماكن
Lebanon 24
دولار مزوّر في لبنان من هذه الفئة.. ويُصرّف في هذه الأماكن
15:53 | 2024-06-13
13/06/2024 03:53:02
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو- العدو يستهدف مبنى في صور.. ماذا عن المعلومات الأولية؟
Lebanon 24
بالفيديو- العدو يستهدف مبنى في صور.. ماذا عن المعلومات الأولية؟
16:19 | 2024-06-13
13/06/2024 04:19:46
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
10:01 | 2024-06-14
بوروسيا دورتموند يعلن رحيل قائده
08:00 | 2024-06-14
كم ستدر بطولة أمم أوروبا 2024 لألمانيا؟
05:30 | 2024-06-14
افتتاح يورو 2024: ألمانيا جاهزة "بقوة" لمواجهة إسكتلندا
04:30 | 2024-06-14
إنجاز جديد.. بلاد الارز ستلمع ضمن أولمبياد باريس
02:47 | 2024-06-14
فيروس "غريب" يضرب المنتخب الفرنسي قبل انطلاق اليورو.. ما هو؟
00:25 | 2024-06-14
بعد بنزيما.. الاتحاد السعودي يخطف نجم ريال مدريد فمن هو؟!
فيديو
هجوم يستهدف 4 مدرسين أميركيين في الصين.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
هجوم يستهدف 4 مدرسين أميركيين في الصين.. شاهدوا الفيديو
04:51 | 2024-06-11
14/06/2024 17:45:15
Lebanon 24
Lebanon 24
على متنها 389 راكباً.. اشتعال محرّك طائرة "بوينغ" في الجو والطيار يستغيث (فيديو)
Lebanon 24
على متنها 389 راكباً.. اشتعال محرّك طائرة "بوينغ" في الجو والطيار يستغيث (فيديو)
00:00 | 2024-06-08
14/06/2024 17:45:15
Lebanon 24
Lebanon 24
بقوة 7 درجات.. العالم الهولندي يحذر من زلزال قوي في هذا الموعد (فيديو)
Lebanon 24
بقوة 7 درجات.. العالم الهولندي يحذر من زلزال قوي في هذا الموعد (فيديو)
00:02 | 2024-06-04
14/06/2024 17:45:15
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24