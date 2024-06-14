بوروسيا دورتموند يعلن رحيل قائده





وقرر ماتس هوميلز بالاتفاق مع إدارة نادي بوروسيا دورتموند الألماني عدم تجديد العقد ورحيل اللاعب عن صفوف الفريق بعد 5 سنوات قضاها مع النادي الألماني.

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ونجح هوميلز في قيادة فريق بوروسيا دورتموند للوصول إلى المباراة النهائية في بطولة دوري أبطال أوروبا خلال الموسم الماضي، ولكنهم خسروا اللقب ضد ريال مدريد. أعلن نادي بوروسيا دورتموند الألماني، رحيل قائده ماتس هوميلز عن صفوف الفريق، وذلك بعد نهاية عقده مع الفريق نهاية هذا الشهر.وقرر ماتس هوميلز بالاتفاق مع إدارة نادي بوروسيا دورتموند الألماني عدم تجديد العقد ورحيل اللاعب عن صفوف الفريق بعد 5 سنوات قضاها مع النادي الألماني.ونجح هوميلز في قيادة فريق بوروسيا دورتموند للوصول إلى المباراة النهائية في بطولة دوري أبطال أوروبا خلال الموسم الماضي، ولكنهم خسروا اللقب ضد ريال مدريد.

ونشر نادي بوروسيا دورتموند الألماني، بيانا رسميا، وجاء كالتالي : "بوروسيا دورتموند وماتس هوميلز ينفصلان، لقد أمضى المدافع الألماني أكثر من 13 عاما في النادي وترك بصمة كبيرة بعد فوزه بلقبين في الدوري الألماني وكأس ألمانيا مع النادي من بين العديد من الإنجازات الأخرى".



مضيفا: "نحن ممتنون للعمل الناجح الذي أجريناه معا، شكرا ماتس هوميل". (روسيا اليوم)