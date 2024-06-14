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رياضة

الرياضي بيروت يكتسح هيروشيما ويبلغ نهائي دوري أبطال آسيا

Lebanon 24
14-06-2024 | 12:15
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بلغ الرياضي بيروت نهائي بطولة دوري أبطال آسيا لكرة السلة، باكتساحه هيروشياما الياباني، بفارق 32 نقطة، بواقع 121-89، اليوم، ضمن منافسات الدور نصف النهائي.

 وسيطر بطل لبنان وغرب آسيا على المباراة منذ البداية، وحسموا الأرباع الأربعة، بحيث انتهى الربع الأول 35-25، والربع الثاني 34-19، والربع الثالث 27-26، وفي الربع الرابع، سجل لاعبو الرياضي 25 نقطة في سلة هيروشيما، في مُقابل 19 نقطة للأخير.

 وكان وائل عرقجي أفضل لاعبي المباراة بتسجيله 17 نقطة مع 13 تمريرة حاسمة، محققاً الثنائية المزدوجة "الدابل دابل"، وأضاف هايك غيوكشيان 20 نقطة مع 8 متابعات، وأمير سعود 21 نقطة.

 كما تألق غالبية لاعبي الرياضي، بحيث سجل علم الدين كيكانوفيتش وثون مايكر 17 نقطة لكل منهما، وسجل زاك لوفتون 15 نقطة، و10 نقاط لكريم زينون، و4 نقاط لبلال طبارة.

  وسيواجه الرياضي في المباراة النهائية، شباب الأهلي دبي الإمارتي الذي وصل للدور نفسه بفوزه على شهرداري غورغان الإيراني بفارق سلة واحدة (73-71). (الميادين)

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