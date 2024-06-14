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رياضة

مبابي يوجه رسالة لجماهير فرنسا قبل اليورو

Lebanon 24
14-06-2024 | 15:00
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حرص قائد منتخب فرنسا كيليان مبابي على توجيه رسالة إلى جماهير منتخب بلاده قبل انطلاق بطولة كأس أمم أوروبا 2024 في ألمانيا.

 وتنطلق نهائيات كأس أمم أوروبا مساء اليوم بمواجهة الافتتاح تجمع بين منتخب ألمانيا المضيف ونظيره الاسكتلندي، فيما يستهل منتخب فرنسا مشواره في البطولة القارية بمواجهة نظيره النمساوي يوم الاثنين 17 حزيران الجاري، ضمن مباريات المجموعة الرابعة التي تضم أيضا كلا من منتخبي هولندا وبولندا.

وقال مبابي في فيديو نشره حساب بطولة كأس أوروبا 2024 على منصة "إكس": "مرحبا بجميع المشجعين الفرنسيين، نحن هنا في ألمانيا".

 وأضاف: "نأمل أن يأتي الكثير منكم إلى هنا، نحن مستعدون للقيام بشيء كبير". (روسيا اليوم)

  

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