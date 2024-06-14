منتخب ألمانيا يكتسح إسكتلندا بخماسية في افتتاح يورو 2024

انتهت مباراة ألمانيا ضد إسكتلندا، مساء اليوم ، في افتتاح بطولة كأس أمم أوروبا، يورو 2024، بفوز المانشافت بخماسية مقابل هدف.

فرض المنتخب الألماني صاحب الأرض والجمهور والمستصيف لمنافسات اليورو هيمنته على المباراة منذ صافرة البداية ونجح بالفعل في ترجمة تفوقه مسجلا الهدف الأول عن طريق فوريان فريتز في الدقيقة 10 من الشوط الأول قبل أن يضيف جمال موسيالا الهدف الثاني للمنتخب الألماني في الدقيقة 19 من الشوط ذاته.

وضاعف المنتخب الألماني من ضغطه ونجح في تسجيل الهدف الثالث في الشوط الأول عن طريق جمال موسيالا من ركلة جزاء في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

وشهد الشوط الأول تعرض ريان بورتيوس للطرد من جانب المنتخب الإسكتلندي، لتنتصف المباراة بتقدم المنتخب الألماني بثلاثية دون رد.

وفي شوط المباراة الثاني كثف المنتخب الألماني من ضغطه من أجل تسجيل هدف رابع وبالفعل نجح في تسجيل الهدف الرابع عن طريق فولكروج في الدقيقة 68 من تسديدة صاروخية لا تصد ولا ترد.

وسجل منتخب إسكتلندا هدف حفظ ماء الوجه في الدقيقة 87 بالنيران الصديقة عن طريق أنطونيو روديجر في مرماه، لكن منتخب ألمانيا كان له كلمة أخرى ليسجل الهدف الخامس عن طريق إيمري تشان في الدقيقة من تسديدة قوية، لتنتهي المباراة بفوز ألمانيا بنتيجة 5-1، وتقتنص أول 3 نقاط في المجموعة. (صدى البلد)