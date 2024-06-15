31
o
بيروت
34
o
طرابلس
31
o
صور
34
o
جبيل
31
o
صيدا
32
o
جونية
34
o
النبطية
36
o
زحلة
37
o
بعلبك
34
o
بشري
33
o
بيت الدين
36
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
طفلة تطلب يد ابن رونالدو للزواج في "اليورو".. وصورة توثق!
Lebanon 24
15-06-2024
|
01:03
A-
A+
photos
0
A+
A-
حظي الاسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو منذ اللحظة الأولى التي وضع فيها قدميه على الأراضي الألمانية، باستقبال كبير وجنوني؛ سواء من الأطفال أو الشباب أو كبار السن.
وقد وصل رونالدو الخميس، مع بعثة منتخب البرتغال الأول لكرة القدم إلى الأراضي الألمانية، استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2024"، والتي تقام في الفترة من 14 حزيران إلى 14 تموز.
Advertisement
وفي هذا السياق، انتشرت صورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لطفلة تدعى "نورا" وهي ترفع لافتة أمام فندق إقامة بعثة منتخب البرتغال، وقد كُتِب عليها: "رونالدو.. أريد أن أكون زوجة ابنك"؛ في إشارة إلى كريستيانو جونيور البالغ من العمر 13 سنة فقط.
ويلعب كريستيانو جونيور ابن الأسطورة رونالدو، في صفوف الفئات السنية لنادي النصر؛ ونجح في موسمه الأول، في قيادة فريق البراعم، إلى تحقيق لقب الدوري. (غول)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
نداءٌ لسكان بيروت.. إليكم هذا الخبر
Lebanon 24
نداءٌ لسكان بيروت.. إليكم هذا الخبر
06:31 | 2024-06-14
14/06/2024 06:31:57
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة عن قاتل أحد عسكريي الجيش.. إليكم ما كشفه عنه (صورة)
Lebanon 24
مفاجأة عن قاتل أحد عسكريي الجيش.. إليكم ما كشفه عنه (صورة)
11:54 | 2024-06-14
14/06/2024 11:54:44
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش يُوقف قاتل العسكريّ عبد السلام شرف... هذه هويّته (صور)
Lebanon 24
الجيش يُوقف قاتل العسكريّ عبد السلام شرف... هذه هويّته (صور)
08:29 | 2024-06-14
14/06/2024 08:29:21
Lebanon 24
Lebanon 24
خطوة إيجابية من مصرف لبنان.. خبيرٌ يعلنها
Lebanon 24
خطوة إيجابية من مصرف لبنان.. خبيرٌ يعلنها
14:08 | 2024-06-14
14/06/2024 02:08:01
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. شاهدوا لحظة توقيف قاتل أحد العسكريين في ميرنا الشالوحي
Lebanon 24
بالفيديو.. شاهدوا لحظة توقيف قاتل أحد العسكريين في ميرنا الشالوحي
11:22 | 2024-06-14
14/06/2024 11:22:30
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
04:30 | 2024-06-15
"يورو2024" تنطلق بحفل افتتاح مميّز.. ومنتخب ألمانيا يكتسح اسكتلندا في البداية
02:42 | 2024-06-15
مباراة افتتاح اليورو تخنق الجماهير.. فماذا حصل؟
23:00 | 2024-06-14
الهداف التاريخي لكأس أمم أوروبا.. رونالدو يحلق في الصدارة
16:57 | 2024-06-14
منتخب ألمانيا يكتسح إسكتلندا بخماسية في افتتاح يورو 2024
15:00 | 2024-06-14
مبابي يوجه رسالة لجماهير فرنسا قبل اليورو
12:15 | 2024-06-14
الرياضي بيروت يكتسح هيروشيما ويبلغ نهائي دوري أبطال آسيا
فيديو
هجوم يستهدف 4 مدرسين أميركيين في الصين.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
هجوم يستهدف 4 مدرسين أميركيين في الصين.. شاهدوا الفيديو
04:51 | 2024-06-11
15/06/2024 13:09:13
Lebanon 24
Lebanon 24
على متنها 389 راكباً.. اشتعال محرّك طائرة "بوينغ" في الجو والطيار يستغيث (فيديو)
Lebanon 24
على متنها 389 راكباً.. اشتعال محرّك طائرة "بوينغ" في الجو والطيار يستغيث (فيديو)
00:00 | 2024-06-08
15/06/2024 13:09:13
Lebanon 24
Lebanon 24
بقوة 7 درجات.. العالم الهولندي يحذر من زلزال قوي في هذا الموعد (فيديو)
Lebanon 24
بقوة 7 درجات.. العالم الهولندي يحذر من زلزال قوي في هذا الموعد (فيديو)
00:02 | 2024-06-04
15/06/2024 13:09:13
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24