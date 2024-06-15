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رياضة

طفلة تطلب يد ابن رونالدو للزواج في "اليورو".. وصورة توثق!

Lebanon 24
15-06-2024 | 01:03
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حظي الاسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو منذ اللحظة الأولى التي وضع فيها قدميه على الأراضي الألمانية، باستقبال كبير وجنوني؛ سواء من الأطفال أو الشباب أو كبار السن.

وقد وصل رونالدو الخميس، مع بعثة منتخب البرتغال الأول لكرة القدم إلى الأراضي الألمانية، استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2024"، والتي تقام في الفترة من 14 حزيران إلى 14 تموز.
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وفي هذا السياق، انتشرت صورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لطفلة تدعى "نورا" وهي ترفع لافتة أمام فندق إقامة بعثة منتخب البرتغال، وقد كُتِب عليها: "رونالدو.. أريد أن أكون زوجة ابنك"؛ في إشارة إلى كريستيانو جونيور البالغ من العمر 13 سنة فقط.
 
A message to Cristiano Ronaldo

ويلعب كريستيانو جونيور ابن الأسطورة رونالدو، في صفوف الفئات السنية لنادي النصر؛ ونجح في موسمه الأول، في قيادة فريق البراعم، إلى تحقيق لقب الدوري. (غول)
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