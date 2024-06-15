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رياضة

مباراة افتتاح اليورو تخنق الجماهير.. فماذا حصل؟

Lebanon 24
15-06-2024 | 02:42
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عانى الجمهور الذي حضر مباراة افتتاح بطولة يورو 2024 بين ألمانيا واسكتلندا الجمعة، من أزمة في الساعات الماضية.

وبحسب إذاعة "talk sports" الإنكليزية، فإن عددا من المشجعين ظلوا محاصرين خارج ملعب أليانز أرينا، بينما عانى آخرون من صعوبات في وسائل النقل العام، في طريقهم لملعب المباراة.
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وقال أحد المشجعين عن مشكلات السفر: "توقفت القطارات المزدحمة المتجهة إلى الملعب على الخط U6 حوالي الساعة 6 مساءً بالتوقيت المحلي، أي قبل 3 ساعات من انطلاق المباراة".

وأضاف: "كنت أتجه في الاتجاه المعاكس إلى وسط المدينة من نوردفريدهوف، على بعد 5 محطات من ملعب أليانز أرينا، ولم أرَ القطار يتحرك نحو الملعب لمدة 30 دقيقة، وكان من الممكن أن ينتظروا لفترة أطول قبل وبعد ذلك".

وقام بعض المشجعين بالنزول من القطار والبحث عن حلول بديلة، لكن تم احتجازهم في أحد المصاعد.

من جانبه، قال ديف كورماك، رئيس نادي أبردين الاسكتلندي: "هذا أسوأ تنظيم رأيته لمباراة على الإطلاق"، بعدما ظل عالقا في الزحام هو الآخر.

وأتم: "لقد اصطففنا في طوابير لأكثر من ساعة، وما زال عشرات الآلاف من الأشخاص يحاولون الدخول". (كووورة)
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