"يورو2024" تنطلق بحفل افتتاح مميّز.. ومنتخب ألمانيا يكتسح اسكتلندا في البداية

بحفل رائع ومبهر، افتتحت ألمانيا بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2024"، والتي تستضيفها على أراضيها حتى الرابع عشر من تموز المقبل، للمرة الأولى منذ سقوط سور برلين وتوحيد الأراضي الألمانية.

وأقيم الحفل في استاد "ميونيخ أرينا"، الذي شهد انطلاق المواجهة الافتتاحية بين ألمانيا واسكتلندا، في افتتاح مباريات المجموعة الأولى من البطولة، وقد اعتمد على الأغاني الخفيفة مع استعراضات راقصة تداخلت فيها أعلام الدول الـ 24 المشاركة في مشهد مميّز.

واستخدم المنظمون أيضًا، بعض الألعاب النارية في الحفل الافتتاحي، مع استعراض المدن الألمانية التي ستُلعب فيها مباريات النسخة الحالية من بطولة "اليورو".

وقبل انطلاق المباراة الافتتاحية بين صاحب الأرض وضيفه، تم تكريم اسم أسطورة "المانشافت" الراحل فرانس بيكنباور، وذلك بتواجد شقيقه وزوجته على أرضية الملعب. وتم عرض صورة لبيكنباور في الشاشة، وظهرت هايدي أرملة الأسطورة الراحل حاملة الكأس التي سيتم منحها للبطل يوم 14 تموز المقبل، وسط تصفيق حار من 66 ألف متفرّج حضروا لمشاهدة مباراة الافتتاح.

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وسبق لبيكنباور الذي توفي في كانون الثاني الماضي عن عمر ناهز 78 عامًا، الفوز بيورو 1972 وكأس العالم 1974 كلاعب، كما فاز بكأس العالم 1990 كمدرب. كما تواجد في الحفل، أسطورة التدريب الاسكتلندي أليكس فيرغسون، بالإضافة إلى المدير الفني البرتغالي جوزيه مورينيو.

تكريماً للراحل القيصر فرانز بيكنباور احد اساطير كرة القدم على مر التاريخ .

ستحمل زوجته هايدي بيكنباور كأس بطولة أوروبا إلى ملعب ميونيخ قبل المباراة الافتتاحية

كما سيتم عرض مقطع فيديو للقيصر على الشاشة.



pic.twitter.com/QxPxhJtZXB — راشد الحيان (@rjalhayyan) June 14, 2024

واللافت في المباراة الافتتاحية الأولى، أن المنتخب الألماني أشعل السهرة بأدائه، اذ حقق بداية مثالية عقب فوزه المستحق على نظيره الإسكتلندي بنتيجة (5-1). وبهذه النتيجة تصدّر منتخب ألمانيا ترتيب المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط، فيما تذيلت اسكتلندا المنافسات بعد هذه الخسارة، بانتظار نتيجة المواجهة الأخرى في المجموعة والتي ستجمع اليوم السبت بين المجر وسويسرا.

وسجل خماسية ألمانيا كل من فلوريان فيرتز (10)، جمال موسيالا (19)، كاي هافيرتز (45)، نيكلاس فولكروج (68) وإيمري تشان (90)، بينما سجل هدف اسكتلندا أنتونيو روديغر بالخطأ في مرماه (87).

أما "المايسترو" توني كروس فقد قاد أيضًا بلاده للفوز بتلك النتيجة "الساحقة" (5-1) في افتتاحية بطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024)، اذ قدم كروس أرقامًا مذهلة خلال المباراة، حيث قام بـ102 تمريرة في 80 دقيقة، منها 101 تمريرة صحيحة، وأكمل العلامة الكاملة في التمريرات القصيرة والطويلة والخلفية والمكتملة إلى اليسار واليمين، فيما فقد تمريرة متوسطة واحدة.

وصنع كروس فرصة رائعة لمنتخب ألمانيا، بتمريرة طويلة متقنة إلى جوشوا كيميتش في الدقيقة العاشرة، ليترجمها كيميتش بتمريرة عرضية إلى فلوريان فيرتز نجم "باير ليفركوزن"، الذي وقّع على الهدف الأول لـ "المانشافت".

وعلى المستوى الدفاعي، دافع كروس عن منتخب بلاده، حيث تمكن من استعادة الكرة 3 مرات. وأيضًا في محاولة صناعة الفرص الهجومية، حيث وجه تسديدة قوية في الدقيقة الـ 42، قبل أن يبعدها الدفاع الإسكتلندي.

وأمام إسكتلندا، حقق كروس العديد من الأرقام المميزة، حيث خاض مباراته التي تحمل الرقم 150 بقميص منتخب بلاده، والمباراة 15 في بطولة كأس الأمم الأوروبية، حقق خلالها انتصاره التاسع في اليورو، مقابل 3 تعادلات و3 هزائم، كما حقق فوزه الثالث مع ألمانيا في الجولة الأولى من البطولة الأوروبية من أصل 4 نسخ شارك فيها، فيما تلقى خسارة وحيدة في افتتاحية مشوار "الماكينات" بالبطولة، خلال نسخة يورو 2020 أمام فرنسا (0-1).

ومع تصفيق حار من الجماهير الألمانية، غادر توني كروس ملعب أليانز آرينا في الدقيقة 80 للتبديل مع إيمري تشان، بعدما نثر "فنّه" و"سحره" في المباراة الأولى.



