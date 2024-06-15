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رياضة

وفاة "الأسطورة" كيفين كامبل

Lebanon 24
15-06-2024 | 09:29
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توفي مهاجم فريق آرسنال الإنجليزي السابق، كيفين كامبل، اليوم السبت، بعمر 54 عاماً.

علمت وكالة الأنباء البريطانية "بي.أيه.ميديا"، أن كامبل الفائز بلقب مع آرسنال، والذي يعد بطلاً في إيفرتون بعدما أنقذ الفريق من الهبوط في 1999، تم نقله للمستشفى بسبب تسمم.
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وكتب آرسنال عبر إكس: "نحن في غاية الحزن لمعرفة خبر وفاة مهاجمنا الأسبق كيفين كامبل بعد صراع قصير مع المرض".

وأضاف: "الجميع في النادي كانوا يقدرون كيفين، كلنا نفكر في أصدقائه وعائلته في هذا الوقت العصيب، أرقد في سلام كيفين".

وقام إيفرتون أيضاً بنعي كامبل على وسائل التواصل الاجتماعي.

وذكر النادي في بيان: "كلنا في إيفرتون نشعر بحزن شديد لوفاة مهاجمنا السابق كيفين كامبل بعمر 54 عاماً فقط".

وأضاف: "ليس فقط بطلاً في جوديسون بارك وأسطورة في كرة القدم الإنجليزية، ولكنه كان شخصاً رائعاً أيضاً، ويعلم هذا كل من قابله، أرقد في سلام".
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