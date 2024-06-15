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رياضة
هذا ما قرره نادي ميلان بشأن لاعب ريال مدريد
Lebanon 24
15-06-2024
|
10:42
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ذكرت صحيفة ديفينسا سنترال أن نادي ميلان قرر تفعيل خيار شراء لاعب ريال مدريد أليكس خيمينيز، الذي جاور الفريق كلاعب معار من "الميرينغي".
وقالت الصحيفة إن فريق ميلان الإيطالي قرر تنفيذ خيار الشراء ودفع مبلغ خمسة ملايين يورو مقابل إنهاء صفقة خيمينيز من الريال.
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وتابعت أن اللاعب الإسباني الواعد لن يعود إلى العاصمة الإسبانية مدريد وسيمدد إقامته في مدينة ميلان.
وأضافت أن رغبة عودة خيمينيز إلى سانتياغو بيرنابيو اصطدمت بوجود داني كارفخال ولوكاس فاسكيز، اللذان يقدمان مستويات قوية مع "الملكي".
واختتمت أن كبار المسؤولين في نادي ريال مدريد قرروا الانتظار حتى عام 2025، لمعرفة مدى تأثر أداء هذين اللاعبين من حيث الحالة البدنية أو الفنية، سيما أنهما تجاوزا معاً حاجز الـ30 عاماً.
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