الرياضي بيروت بطل آسيا في كرة السلة

توّج نادي الرياضي بيروت للمرة الثالثة في تاريخه ببطولة آسيا لكرة السلة بعد فوزه أمام نادي شباب الأهلي الإماراتي بنتيجة (122-96).



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وأنهى الرياضي مشوراه في النهائيات القارية بالعلامة الكاملة، وجدد الفوز على منافسه الاماراتي، بعدما تخطاه في المرحلة الثانية من الدور الاول للمجموعة الأولى في سهولة. وكان افضل مسجل للرياضي "الرهيب" وائل عرقجي 31 نقطة.وأنهى الرياضي مشوراه في النهائيات القارية بالعلامة الكاملة، وجدد الفوز على منافسه الاماراتي، بعدما تخطاه في المرحلة الثانية من الدور الاول للمجموعة الأولى في سهولة.

ولم يواجه بطل لبنان تهديدا جديا في مسيرته، وهو خاض مباراته الأقوى في نهائي "وصل" بقاعة "لوسيل" قرب العاصمة القطرية الدوحة، أمام غريمه التقليدي المحلي الحكمة بيروت، وفاز عليه بعد وقت إضافي.

وسبق للرياضي ان دشن طريق الإنجازات اللبنانية في بطولة النوادي الآسيوية عام 1998 بإحرازه المركز الثالث، أيام جيل وليد دمياطي وياسر الحاج وجاسم قانصوه والأميركيين مايكل كامبرلاند وتشاد سكوت.