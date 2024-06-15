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رياضة

رونالدينيو لن يشجع البرازيل في "كوبا أميركا"... والسبب غريب

Lebanon 24
15-06-2024 | 14:43
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كشف أسطورة الكرة البرازيلية رونالدينيو، أنه لن يتابع مباريات منتخب بلاده في بطولة "كوبا أميركا 2024" لأن اللاعبين يفتقدون العزيمة والرغبة والعديد من الأمور الأخرى، على حد تعبيره.
وقال نجم برشلونة وباريس سان جيرمان وميلان السابق في منشور على حسابه في موقع "إنستغرام": "هذه لحظة حزينة بالنسبة لأولئك الذين يحبون كرة القدم البرازيلية. من الصعب العثور على الطاقة لمشاهدة المباريات. ربما يكون هذا أحد أسوأ الفرق في السنوات الأخيرة، فهو (منتخب البرازيل الحالي) لا يملك قادة محترمين، بل فقط لاعبين متوسطي المستوى في معظم الأحيان".
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وتابع صاحب الـ44 عاما: "لقد كنت أتابع كرة القدم منذ أن كنت طفلا، قبل وقت طويل من تفكيري في أن أصبح لاعبا، ولم أر قط وضعا بهذا السوء. القميص يفتقر إلى الحب والعزيمة، والأهم من ذلك كله: كرة القدم".
وأردف: "أكرر: إن أداء منتخبنا الحالي من أسوأ الأشياء التي رأيتها على الإطلاق. عار".
وأكمل الدولي السابق الملقب بـ"الساحر": "ولذلك أعلن هجرتي هنا. لن أشاهد أي مباراة من مباريات البرازيل في كوبا أمريكا ولن أحتفل بأي انتصار".
ويغيب النجم الأول لمنتخب البرازيل وقائده نيمار بسبب الإصابة عن بطولة كوبا أمريكا التي تنطلق في 20 حزيران الجاري في الولايات المتحدة، لكن سيتواجد ثنائي ريال مدريد رودريغو وفينيسيوس جونيور، المرشح الأبرز للفوز بالكرة الذهبية لعام 2024.
وتخوض البرازيل مباراتها الأولى في البطولة القارية في 25 حزيران ضد كوستاريكا، وتضم مجموعة "راقصي السامبا" أيضا باراغواي وكولومبيا.

وتسعى بطلة العالم خمس مرات إلى الفوز بكأس "كوبا أمريكا" للمرة العاشرة. (روسيا اليوم)
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