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رياضة

يرتديها نجوم منتخب إنكلترا.. ماذا نعرف عن "الخواتم الذكية"؟

Lebanon 24
15-06-2024 | 23:00
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رصدت الكاميرات عددا من نجوم منتخب إنجلترا وهم يرتدون ما يعرف باسم "الخواتم الذكية"، التي باتت شائعة لدى المشاهير، بما في ذلك كيم كارداشيان.


وبينما كان منتخب "الأسود الثلاثة" يستعد لأول مباراة في كأس أوروبا 2024 ضد صربيا، الأحد، شوهد المدرب غاريث ساوثغيت وهو يرتدي خاتما ذكيا.
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كما جرى رصد لاعب خط الوسط كونور غالاغير وهو يرتدي واحدا أيضا، بينما وصف المدافع جون ستونز ذات مرة ارتداءه بأنه "يسبب الإدمان".
فما هو الخاتم الذكي؟ وهل يمكن أن يساعد اللاعبين في يورو 2024؟


تراقب هذه الخواتم المؤشرات الصحية للشخص الذي يرتديها، مثل جودة نومه ومعدل ضربات قلبه ومستويات التوتر وفترات النشاط لديه.
ويقول خبراء إن هذه الخواتم تذكّر مستخدميها بضرورة "الاعتناء بأنفسهم"، لكن بالنسبة للرياضيين فإنها تساعدهم على "الوصول إلى أعلى مستويات أدائهم".
وذكر جواو بوكاس، الخبير في هذا النوع من الأجهزة، لشبكة "سكاي نيوز": "أصبح الخاتم الآن متطورا للغاية. إنه يسجل معدل ضربات القلب والتباين في درجة حرارة الجلد".
وأضاف: "النموذج الجديد يوفر إمكانات استشعار الأكسجين في الدم، بل إنه يقدم رؤى حياتية حول الإجهاد والمرونة أثناء النهار".
كما أوضح ديف توماس، الذي يعمل مع الرياضيين الأولمبيين والبارالمبيين في إنجلترا: "في الرياضة، هذه الأجهزة تستخدم في سياقات مختلفة. إنها تقدم أحيانا مؤشرات حول ما إذا كان الرياضي على وشك الإصابة بخلل ما، أو أنه متعب".
وأردف توماس: "يمكن أن يعطي الخاتم أيضا إشارة إلى أننا بحاجة إلى التراجع قليلا عن التدريب، ومنح الرياضي القليل من الراحة". (سكاي نيوز)
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