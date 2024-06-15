يورو 2024: نكسة كرواتية وخيبة مجرية وإنجاز إيطالي

Advertisement

شهد نهار أمس السبت 3 مباريات مشوقة ضمن منافسات يورو2024.وتمكن المنتخب الإيطالي من انتزاع فوز ثمين أمام نظيره الألباني (2-1)، اليوم السبت، في أول لقاءات دور مجموعات يورو 2024.وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن منتخب إيطاليا تمكن من الفوز بمباراته الافتتاحية، لأربع مرات متتالية في كأس أمم أوروبا وكأس العالم، لأول مرة في تاريخه.وتقدم نديم بايرامي لألبانيا بعد 22 ثانية من المباراة، وهو الهدف الأسرع في تاريخ اليورو، وقلب الآزوري الطاولة بثنائية عن طريق أليساندرو باستوني ونيكولو باريلا، في الدقيقتين 11 و16.ويستعد المنتخب الإيطالي لخوض مباراته الثانية في اليورو، الخميس المقبل، أمام إسبانيا، في الجولة الثانية من مرحلة المجموعات.من جانبه، حسم المنتخب الإسباني مواجهة القمّة أمام كرواتيا 3-صفر في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية في بطولة أمم أوروبا 2024.وسجل كل من ألفارو موراتا (29)، وبات ألفارو موراتا أول لاعب يسجل لإسبانيا في 3 دورات من بطولة أمم أوروبا كما أصبح رابع لاعب يسجل لمنتخب لاروخا في 4 دورات ضمن البطولات الكبرى، وفابيان رويز (32) وداني كارفخال (45+2)، أصبح داني (32 عاماً و156 يوماً)، أكبر لاعبٍ إسباني يسجّل في كأس أمم أوروبا، محطّماً رقم مواطنه سيزار أزبيلكويتا (31 عاماً و304 يوماً ضد كراواتيا كذلك في 2020)، أهداف منتخب لاروخا.وغنم المنتخب السويسري النقاط الثلاث من مواجهة نظيره المجري بفوزه عليه بثلاثة أهداف لواحد اليوم السبت في المرحلة الأولى من مباريات المجموعة الأولى ضمن منافسات بطولة أمم أوروبا 2024™.وبصم كلّ من كوادوه دواه (12) وميشيل إيبيشر (45) وبريل إيمبولو (90+3) على أهداف منتخب سويسرا.في المقابل وقّع بارناباس فارغا على هدف منتخب المجر (66).وضمن ذات المجموعة كان المنتخب الألماني قد حّقق فوزاً كاسحاً على نظيره الاسكتلندي استقرّ على نتيجة (5-1) أمس الجمعة في مفتتح منافسات البطولة القارية.وبذلك رفعت سويسرا رصيدها إلى 3 نقاط بفارق الأهداف خلف ألمانيا المتصدّرة في حين ستبحث المجر عن أولى نقاطها في قادم المواجهات صحبة اسكتلندا.