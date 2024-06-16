أندية انكليزية تتقاتل على "جوهرة الجزائر الثمينة"

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يقترب اللاعب إبراهيم مازا، نجم نادي هيرتا برلين الألماني من الانتقال إلى الدوري الإنكليزي الممتاز في سّن مبكرة.ويبلغ مازا من العمر 18 عامًا، وولد في برلين من والد جزائري ووالدة فيتنامية، أي أنّه يمكنه اللعب مع ثلاث منتخبات مختلفة، الجزائر وفيتنام وألمانيا بحكم أنّه ولد هناك.وقال موقع "كوث أوف سايد" إن جوهرة الجزائر الثمينة، إبراهيم مازا، على رادار العديد من الأندية الإنكليزية والألمانية خلال سوق التحويلات الصيفية الحالية، وخص بالذكر أندية وست هام وبرايتون وليستر سيتي، وعلى وجه التحديد "الهامرز"، الذي يسعون للاستثمار في هذا اللاعب الواعد، في وقت يتطلع فيه هيرتا برلين للحصول على مبلغ يصل حدود 8.4 ملايين جنيه إسترليني.ولا يقتصر الاهتمام بخدمات اللاعب صاحب الأصول الجزائرية عند حدود أندية الدوري الإنكليزي الممتاز، فهو مطلوب بقوة في الأندية الألمانية، حيث كان هناك اهتمام سابق من نادي شتوتغارت، فضلا عن دخول أندية لايبزيغ وأوغسبورغ ويونيون برلين، دائرة المنافسة على ضم اللاعب. (winwin)