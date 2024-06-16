قمة بولندا وهولندا.. من ترجّح الأرقام؟

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تمثل مباراة هولندا ضد بولندا صراعًا تاريخيًّا محمومًا بالتحديات والإنجازات المتبادلة بين المنتخبين، وذلك قبل القمة المرتقبة بينهما في مستهل مشوارهما في بطولة أمم أوروبا (يورو 2024)، يوم الأحد، عن المجموعة الرابعة التي تضم أيضًا منتخبي فرنسا والنمسا.وهناك رقم تاريخي مميز يلقي بظلاله على المباراة، ويمنح الأفضلية التاريخية لمنتخب هولندا، حيث لم ينهزم "الطواحين" في أي من مبارياتهم الاثنتي عشرة الأخيرة، منذ 2 أيار 1979 بنتيجة 2-0. ما يعني أنه مر 45 عامًا من دون هزيمة المنتخب الهولندي أمام نظيره البولندي.وفازت هولندا ضد بولندا أيضًا سبع مرات منذ ذلك الحين، ستة منها في المواجهات السبعة الأخيرة (0-2) في عام 2022، و(1-2) و(1-0) في عام 2020، و(1-2) في 2016، و(3-1) في 2000 و(1-3) في 1993.وإجمالًا، في المباريات الـ19 بين المنتخبين، فاز منتخب الطواحين بتسعة لقاءات وتعادل بسبعة وخسر ثلاث مرات: (2-0) في عام 1979، و(2-1) في عام 1969 و(4-1) في عام 1975. (winwin)