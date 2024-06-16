Advertisement

رياضة

قمة بولندا وهولندا.. من ترجّح الأرقام؟

Lebanon 24
16-06-2024 | 03:42
A-
A+
Doc-P-1212360-638541315504379986.png
Doc-P-1212360-638541315504379986.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تمثل مباراة هولندا ضد بولندا صراعًا تاريخيًّا محمومًا بالتحديات والإنجازات المتبادلة بين المنتخبين، وذلك قبل القمة المرتقبة بينهما في مستهل مشوارهما في بطولة أمم أوروبا (يورو 2024)، يوم الأحد، عن المجموعة الرابعة التي تضم أيضًا منتخبي فرنسا والنمسا.
Advertisement

وهناك رقم تاريخي مميز يلقي بظلاله على المباراة، ويمنح الأفضلية التاريخية لمنتخب هولندا، حيث لم ينهزم "الطواحين" في أي من مبارياتهم الاثنتي عشرة الأخيرة، منذ 2 أيار 1979 بنتيجة 2-0. ما يعني أنه مر 45 عامًا من دون هزيمة المنتخب الهولندي أمام نظيره البولندي.

وفازت هولندا ضد بولندا أيضًا سبع مرات منذ ذلك الحين، ستة منها في المواجهات السبعة الأخيرة (0-2) في عام 2022، و(1-2) و(1-0) في عام 2020، و(1-2) في 2016، و(3-1) في 2000 و(1-3) في 1993.

وإجمالًا، في المباريات الـ19 بين المنتخبين، فاز منتخب الطواحين بتسعة لقاءات وتعادل بسبعة وخسر ثلاث مرات: (2-0) في عام 1979، و(2-1) في عام 1969 و(4-1) في عام 1975. (winwin)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
10:29 | 2024-06-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2024-06-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:06 | 2024-06-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2024-06-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:08 | 2024-06-15 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
06:09 | 2024-06-16
05:27 | 2024-06-16
01:45 | 2024-06-16
23:59 | 2024-06-15
23:00 | 2024-06-15
14:43 | 2024-06-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24