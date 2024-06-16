من هو أفضل حارس في العالم بالنسبة لميسي؟

اختار ليونيل ميسي، قائد منتخب الأرجنتين، أفضل حارس مرمى في العالم من وجهة نظره.



وسئل ميسي، في مقابلة مع شبكة "ESPN" عما إذا كان إيميليانو مارتينيز، حارس مرمى المنتخب الأرجنتيني، هو الأفضل في العالم، فقال: "بالنسبة لي، نعم".

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وأضاف: "أعتقد أنه إذا لم يكن الأفضل في العالم، فهو من بين الأفضل دون أدنى شك، لقد أظهر ذلك في المنتخب الوطني وفي ناديه (أستون فيلا)".



وتابع: "أعتقد أنه اليوم في ناديه جزء أساسي من الفريق، لقد حقق الهدف الذي كان لديه في مسيرته وهو التأهل لدوري أبطال أوروبا".



وختم: "ليس لدي أدنى شك في أن الكثير من الفضل في ذلك يعود إليه". (كووورة)