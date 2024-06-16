Advertisement

رياضة

من هو أفضل حارس في العالم بالنسبة لميسي؟

Lebanon 24
16-06-2024 | 10:00
A-
A+
Doc-P-1212413-638541391336729032.jpg
Doc-P-1212413-638541391336729032.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
اختار ليونيل ميسي، قائد منتخب الأرجنتين، أفضل حارس مرمى في العالم من وجهة نظره.

وسئل ميسي، في مقابلة مع شبكة "ESPN" عما إذا كان إيميليانو مارتينيز، حارس مرمى المنتخب الأرجنتيني، هو الأفضل في العالم، فقال: "بالنسبة لي، نعم".
Advertisement
 
وأضاف: "أعتقد أنه إذا لم يكن الأفضل في العالم، فهو من بين الأفضل دون أدنى شك، لقد أظهر ذلك في المنتخب الوطني وفي ناديه (أستون فيلا)".

وتابع: "أعتقد أنه اليوم في ناديه جزء أساسي من الفريق، لقد حقق الهدف الذي كان لديه في مسيرته وهو التأهل لدوري أبطال أوروبا".

وختم: "ليس لدي أدنى شك في أن الكثير من الفضل في ذلك يعود إليه". (كووورة) 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:10 | 2024-06-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:27 | 2024-06-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:06 | 2024-06-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:41 | 2024-06-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:33 | 2024-06-16 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
14:00 | 2024-06-16
13:06 | 2024-06-16
11:13 | 2024-06-16
07:54 | 2024-06-16
06:09 | 2024-06-16
05:27 | 2024-06-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24