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رياضة

ضمن بطولة أوروبا.. هولندا فازت على بولندا

Lebanon 24
16-06-2024 | 11:13
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نجت هولندا من فخ بولندا وقلبت الطاولة عليها، الأحد، في مستهل مباريات المنتخبين في كأس أوروبا التي تستضيفها ألمانيا.

ومنح البديل فاوت فيخهورست هولندا الفوز على بولندا 2-1، ضمن منافسات المجموعة الرابعة التي تضم أيضا منتخبي فرنسا والنمسا.
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وجاء هدف فيخهورست من أول لمسة له بعد دقائق من نزوله، عندما استثمر كرة عرضية ليتابعها بيسراه داخل الشباك (83).

وافتتح المنتخب البولندي التسجيل بواسطة أدم بوكسا (16)، قبل أن تعادل هولندا عن طريق كودي خاكبو (29).

وغاب عن المباراة نجما برشلونة الإسباني، صانع ألعاب هولندا فرانكي دي يونغ الذي لن يشارك في البطولة للإصابة، وهداف بولندا روبرت ليفاندوفسكي الذي يعاني مشكلة في الفخذ وسيتعافى منها قريبا.
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