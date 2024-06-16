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رياضة
لاعب ليفربول: الجماهير تريد بيع صلاح.. وبديله "متاح"
Lebanon 24
16-06-2024
|
14:00
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يرى إميل هيسكي مهاجم ليفربول السابق، أن النادي الإنكليزي بإمكانه الحصول على ما يقرب من 100 مليون جنيه إسترليني نظير بيع نجمه المصري محمد صلاح، مشيرًا إلى أن مايكل أوليس لاعب كريستال بالاس هو البديل المناسب.
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ولا يُعد مصير صلاح واضحاً في الموسم المقبل، إذ يتبقى له عام في عقده مع ليفربول، وعاش فترة غير جيدة في الموسم الماضي، إذ اشتبك مع مدربه السابق يورغن كلوب على خط التماس خلال مباراة وست هام، بينما رجح بعض النقاد أن تراجع مستواه الفني كان أحد أسباب تراجع ليفربول من الصدارة إلى المركز الثالث في الأمتار الأخيرة من الدوري الإنكليزي.
وقال هيسكي في تصريحات نلقتها صحيفة "ميرور" البريطانية: بيع محمد صلاح هذا الصيف أمر مطروح للنقاش، ما زلت أعتقد أن ليفربول يمكن أن يحصل على 100 مليون جنيه إسترليني مقابل بيعه.
وأضاف: إنه أمر صعب، الحقيقة هي أنه عندما نتحدث عن محمد صلاح أرى بعض المشجعين يرغبون في بيعه، لكن حتى عندما يتحسن مستواه، فإنه لا يزال يسجل 20 هدفاً في الموسم، من الصعب التخلص من شخص يمنحك هذه الأرقام عاماً بعد عام، إلا إذا كنت تعرف البديل.
وختم هيسكي: أُحب التعاقد مع أوليس إذا قرر ليفربول استبدال صلاح، إنه مبدع ولديه أسلوب لعب حر. ولكن هناك الكثير من الأندية التي ترغب في ضمه.
وسجل صلاح 25 هدفاً في جميع المسابقات بالموسم الماضي وصنع 13، رغم إنهاء الفريق الموسم في المركز الثالث بترتيب الدوري الإنجليزي، والخروج من ربع نهائي الدوري الأوروبي على يد أتالانتا، بينما حصد لقب كأس الرابطة على حساب تشيلسي.
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