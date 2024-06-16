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رياضة

الدنماركي إريكسن "ينعش قلبه" بهدف رائع

Lebanon 24
16-06-2024 | 23:00
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في أول مباراة له في بطولة أوروبا منذ تعرضه لسكتة قلبية خلال النسخة السابقة من البطولة عام 2021، سجل نجم خط وسط الدنمارك كريستيان إريكسن هدفا لمنتخب بلاده في مرمى سلوفينيا في مباراة انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1.
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وتمكن إريكسن من تسجيل هدف رائع في الدقيقة السابعة عشرة من المباراة الافتتاحية للمجموعة الثالثة لبلاده بكأس أمم أوروبا، التي تستضيفها ألمانيا.

وسطّر ذلك الهدف الأول لإريكسن بعد 1100 يوم من أزمته القلبية التي كادت أن تودي بحياته، علمًا بأنّ المنتخب الإسكندنافي عاد وبلغ نصف النهائي قبل أن يخسر أمام إنكلترا في لندن بعد التمديد.

وكاد إريكسن يعزّز تقدم فريقه قبل نهاية الشوط الأول من تمريرة أيضا لويند، لكنّ كرته مرّت فوق العارضة (44).

وأرسل المنتخب السلوفيني العائد للمشاركة في المسابقة القارية بعد غياب لـ24 عامًا، في ثاني مشاركة له على الإطلاق، مؤشرا مبكرا في بداية الشوط الثاني بشأن رغبته بالعودة إلى اللقاء، وكادت كرة عرضية أن تشكّل خطورة قبل ان يبعدها المدافع يانيك فيسترغارد في اللحظة الأخيرة من أمام المهاجم أندراج شبورار (51). 

وأثمر الضغط السلوفيني هدف التعادل من تسديدة مقوّسة للمدافع إريك يانجا، ارتدت من مدافع دنماركي خادعة الحارس كاسبر شمايكل (77).

وسقط إريكسن مغشيا عليه فوق المستطيل الأخضر في ملعب باركن في كوبنهاغن خلال المباراة الافتتاحية للدنمارك في بطولة أمم أوروبا الأخيرة قبل 3 سنوات، ليهرع المسعفون إليه في مشهد مخيف، ويحاولون بشكل محموم منحه إنعاش قلب رئوي بالضغط على صدره قبل نقله على محفة.

وعاد إريكسن إلى عالم الرياضة في عام 2022، بعد زرع جهاز مزيل الرجفان القلبي.

وتضم المجموعة أيضا منتخبي إنكلترا وصربيا اللذين يلتقيان في وقت لاحق.
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