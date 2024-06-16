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رياضة

موقف بطولي.. لاعب ريال مدريد ينقذ زوجين من الغرق في المالديف (فيديو)

Lebanon 24
16-06-2024 | 23:47
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أنقذ سيرجيو أريباس لاعب ريال مدريد الإسباني السابق وألميريا الحالي، شخصا وزوجته من الغرق أثناء قضاء إجازته في جزر المالديف.

وذكرت صحيفة ماركا الإسبانية، أن أريباس كان في حمام السباحة في غرفته عندما لاحظ وجود زوجين يكافحان من أجل البقاء على قيد الحياة أثناء الغطس، ودون تردد، قفز أريباس في الماء لمساعدة الزوجين.
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وبحسب التفاصيل، فقد انجرف الزوجان بعيدا جدا عن الشاطئ وكانا يكافحان من أجل إبقاء رأسيهما فوق الماء، ووصل إليهما أريباس وساعدهما على العودة إلى الشاطئ، حيث استقبلتهم مجموعة من الأشخاص الذين هرعوا لمساعدتهم أيضا.

ويبلغ أريباس 22 عاما وهو خريج أكاديمية ريال مدريد، لكنه فضل في العام الماضي الرحيل عن النادي الملكي والانضمام لنادي ألميريا من أجل الحصول على فرصة اللعب لعدد أكبر من الدقائق.

وشارك اللاعب الشاب مع ألميريا في 34 مباراة في الدوري الإسباني في الموسم المنصرم، سجل خلالها تسعة أهداف وقدم خمس تمريرات حاسمة. (روسيا اليوم)
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