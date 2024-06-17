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رياضة

بعدما رفض دعم منتخبه البرازيل في كوبا أميركا.. رونالدينيو يتراجع

Lebanon 24
17-06-2024 | 01:53
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أثار النجم البرازيلي السابق رونالدينيو الجدل بتصريحاته الأخيرة، عندما قال إنه لن يتابع منتخب بلاده في بطولة كوبا أميركا 2024، المقررة إقامتها في الفترة من 20 حزيران وحتى 14 تموز  في الولايات المتحدة الأميركية، معللًا ذلك بافتقاد الجيل الحالي من "السامبا" روح العزيمة، والاستمتاع بممارسة كرة القدم، بالإضافة إلى اللعب الجميل، وذلك في تصريحات أثارت دهشة الكثيرين.
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ثم بعد ذلك، جاء توضيح لرونالدينيو عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستغرام" قائلًا: "لن أتخلى عن كرة القدم البرازيلية أبدًا. ولن أقول أبدًا تلك الأشياء في الواقع.. تلك الكلمات جاءت من مشجعين برازيليين حقيقيين، إنها تعليقات حقيقية رأيتها على الإنترنت. تخيّل أنك تستمع إلى هذه الرسائل قبل أن تلعب! حتمًا، سينخفض الحافز".

وأضاف: "دعم المشجعين يُحدث فرقًا كبيرًا للاعب، وأنا أعلم ما أتحدث عنه، يا رفاق، ما يحتاجه أولادنا هو الدعم في هذا الوقت. كلما أظهرنا المزيد من الثقة؛ زادت ثقتهم في الملعب، نطلب من الجميع إرسال رسائل الدعم والثقة قبل خوض منتخبنا كوبا أميركا 2024".


ويستعد منتخب البرازيل للمشاركة في النسخة الـ 48 لكوبا أميركا بالولايات المتحدة الأميركية ضمن المجموعة الرابعة إلى جانب منتخبات كولومبيا والباراغواي وكوستاريكا، وسيلعب أول لقاءاته أمام هذا الأخير يوم 25 حزيران الحالي. (win win)
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