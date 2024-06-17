عينها على أبطاله.. "ريال مدريد" "يحرم" السعودية من لاعب جديد!

تستهدف الأندية السعودية، إبرام صفقات من العيار الثقيل خلال "الميركاتو" الصيفي 2024؛ بهدف المنافسة القوية في الموسم المقبل.

ويبدو أن السعودية عينها على لاعبي "ريال مدريد" الإسباني بالتحديد في هذه الفترة، فبعد أن جلبت العديد من الأسماء البارزة في عالم كرة القدم خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة، يأتي على رأسها أسطورة "ريال مدريد" البرتغالي كريستيانو رونالدو، وزميله السابق الفرنسي السابق كريم بنزيما، الجزائري رياض محرز والبرازيلي نيمار دا سيلفا وغيرهم.. تحاول المملكة مجددًا التعاقد مع عدد من لاعبي "ريال مدريد" الذين حققوا الانجازات في الموسم المنصرم، وتوجوا بثنائية الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.

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وفي البداية، ارتبط اسم الكرواتي لوكا مودريتش بإمكانية الانتقال إلى الدوري السعودي، لكن سرعان ما جدّد عقده مع "الميرنغي" حتى صيف 2025. وبعد "الأمير" مودريتش، اتجهت البوصلة نحو قائد "الريال" ناتشو هيرنانديز الذي يتأهب للرحيل عن النادي "الملكي" في نافذة الانتقالات الصيفية المقبلة. وقد دخل بالفعل في مفاوضات مع "الاتحاد" السعودي للانضمام إلى صفوفه في صيف العام الحالي، مقابل 20 مليون يورو سنويًا وفق ما ذكرته "ماركا" الإسبانية، الا أن الأمور بانتظار قراره حيث حصل على عرض جديد للبقاء مع بطل إسبانيا.

وقضى ناتشو في "ريال مدريد" 12 موسمًا على التوالي، حيث نجح في التتويج معه بالعديد من الألقاب وصل عددها إلى 26 لقبًا مختلفًا، منها 6 ألقاب دوري أبطال أوروبا، في إنجاز كبير عجز عن تحقيقه نجوم كبار في عالم المستديرة.

وليست العين على مودريتش وناتشو وحدهما، بل على الإسباني لوكاس فاسكيز أيضًا. ولكن يسعى "ريال مدريد" للاحتفاظ بلاعبيه المُخضرمين بعد مغادرة لاعب الوسط الألماني توني كروس للنادي هذا الصيف. ولذلك "سيحرم" النادي الإسباني السعودية من لاعب جديد بعد مودريتش، فمن المتوقع أن يعلن عن تمديد عقده مع فاكسيز، ويعني ذلك أن الموسم المقبل سيكون العاشر تواليًا للوكاس مع الفريق الأول لـ "ريال مدريد". فاللاعب خاض 349 مباراة رسمية مع "الأبيض، مُسهمًا بـ101 هدف (سجّل 36 هدفًا، قدّم 65 تمريرة حاسمة)، استنادًا إلى بيانات موقع "ترانسفير ماركت" العالمي.

وخلال حقبته الممتدة في "الريال"، تُوج فاسكيز بكل البطولات الممكنة؛ حيث حصد ألقابًا في الدوري الإسباني وكأس ملك إسبانيا وكأس السوبر الإسباني ودوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.

ويرى فاسيكز أن الدوري السعودي للمحترفين، أصبح ذا تأثير على الساحة العالمية، وأن هناك لاعبين مهمين يذهبون إليه، مشيراً إلى أنه شاهد مباريات الكثير من اللاعبين الذين لعب معهم أمثال كريستيانو وبنزيما وآخرين من زملائه السابقين في أندية النصر والاتحاد والهلال والأهلي وأندية أخرى. وعن إمكانية قدومه إلى الدوري السعودي للحاق بزملائه السابقين، أشار فاسكيز في حوار خاص لـ"الشرق الأوسط" أنه لا يعرف ما سيستجد في كرة القدم، وأنه سينتظر ويرى ما يحمله له المستقبل في الأيام المقبلة.