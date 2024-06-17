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رياضة

لن تصدّق.. ميسي رفض هذا العرض الضخم من الهلال السعودي!

Lebanon 24
17-06-2024 | 03:36
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كشف رئيس نادي الهلال فهد بن نوفل، عن العرض الذي قدّمه للأرجنتيني ليونيل ميسي للانضمام إلى فريقه في الصيف الماضي.

وقال فهد بن نوفل في تصريحات لقناة "إن بي سي" الأميركية: "لقد تواصلنا بالفعل مع ميسي في نهاية عقده مع باريس. قدمنا له عرضًا بقيمة 1.4 مليار يورو، لكن اللاعب رفض بسبب رغبة عائلته في الانتقال إلى الدوري الأميركي".
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وأعرب بن نوفل عن دهشته من قرار ميسي، مضيفًا: "من المدهش أن يرفض اللاعب عرضًا ضخمًا كهذا من أجل عائلته، لكنه تمكن من إقناعهم، ولم يتردد في الرفض. نحن نحترم ذلك، لأن العائلة أهم من المال".

وتابع رئيس الهلال: "هذا يظهر مدى تأثير عائلة ميسي على قراراته المهنية، وولائه الكبير لهم".

جدير بالذكر أنّ ميسي يستعد لمواجهة كندا في افتتاح كوبا أميركا 2024 وعينه على تكرار إنجاز النسخة الماضية وتحقيق البطولة. (جول)
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