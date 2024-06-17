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رياضة

ليفربول يصعق الريال وباريس بعرض مرفوض

Lebanon 24
17-06-2024 | 10:00
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قدم نادي ليفربول، عرضا من أجل الحصول على خدمات أحد أهداف ريال مدريد وباريس سان جيرمان هذا الصيف.
 
ولفت ليني يورو مدافع ليل، الأنظار إليه بقوة، وترددت أنباء عديدة عن رغبة ليفربول وباريس سان جيرمان وريال مدريد في حسم الصفقة منذ فترة.
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ووفقا لشبكة "ليفربول إيكو"، فقد رفض نادي ليل، عرضا بقيمة 50 مليون يورو من ليفربول، للحصول على خدمات ليني يورو.
 
ورغم أن العرض قريب من مبلغ 60 مليون يورو، الذي يبحث عنه ليل، لكن النادي الفرنسي لن يسمح بتخفيض مطالبه هذا الصيف.

ويعني ذلك أن ريال مدريد وباريس سان جيرمان، يجب عليهما تقديم 60 مليون يورو على الأقل، لضم المدافع ليني. (كووورة) 
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