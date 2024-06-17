28
o
بيروت
30
o
طرابلس
28
o
صور
30
o
جبيل
28
o
صيدا
28
o
جونية
28
o
النبطية
32
o
زحلة
33
o
بعلبك
23
o
بشري
29
o
بيت الدين
32
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
ليفربول يصعق الريال وباريس بعرض مرفوض
Lebanon 24
17-06-2024
|
10:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
قدم نادي ليفربول، عرضا من أجل الحصول على خدمات أحد أهداف ريال مدريد وباريس سان جيرمان هذا الصيف.
ولفت ليني يورو مدافع ليل، الأنظار إليه بقوة، وترددت أنباء عديدة عن رغبة ليفربول وباريس سان جيرمان وريال مدريد في حسم الصفقة منذ فترة.
Advertisement
ووفقا لشبكة "ليفربول إيكو"، فقد رفض نادي ليل، عرضا بقيمة 50 مليون يورو من ليفربول، للحصول على خدمات ليني يورو.
ورغم أن العرض قريب من مبلغ 60 مليون يورو، الذي يبحث عنه ليل، لكن النادي الفرنسي لن يسمح بتخفيض مطالبه هذا الصيف.
ويعني ذلك أن ريال مدريد وباريس سان جيرمان، يجب عليهما تقديم 60 مليون يورو على الأقل، لضم المدافع ليني. (كووورة)
Advertisement
الأكثر قراءة
من أمام حوض السباحة في منزلها الفخم.. كارين رزق الله تستمتع بوقتها (صورة)
Lebanon 24
من أمام حوض السباحة في منزلها الفخم.. كارين رزق الله تستمتع بوقتها (صورة)
02:45 | 2024-06-17
17/06/2024 02:45:34
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد انتشار فيديو فاضح لها.. فنانة سورية شهيرة تطل للمرة الأولى في حفل زفاف وهكذا بدت (فيديو)
Lebanon 24
بعد انتشار فيديو فاضح لها.. فنانة سورية شهيرة تطل للمرة الأولى في حفل زفاف وهكذا بدت (فيديو)
04:39 | 2024-06-17
17/06/2024 04:39:57
Lebanon 24
Lebanon 24
مسؤول مهمّ في "الحزب"... من استهدفت إسرائيل في "غارة سلعا"؟
Lebanon 24
مسؤول مهمّ في "الحزب"... من استهدفت إسرائيل في "غارة سلعا"؟
05:49 | 2024-06-17
17/06/2024 05:49:12
Lebanon 24
Lebanon 24
الوسط الإعلامي فُوجئ بالخبر.. ماذا جرى قبل إلغاء "قناة الحبتور" في لبنان؟
Lebanon 24
الوسط الإعلامي فُوجئ بالخبر.. ماذا جرى قبل إلغاء "قناة الحبتور" في لبنان؟
01:30 | 2024-06-17
17/06/2024 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
يوم 7 تموز.. هذا ما ستشهده حدود لبنان!
Lebanon 24
يوم 7 تموز.. هذا ما ستشهده حدود لبنان!
03:45 | 2024-06-17
17/06/2024 03:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
07:04 | 2024-06-17
اختلاسات ورشاوى بالملايين.. "أديداس" تفتح تحقيقاً بعد تلقي رسالة من مجهول
04:30 | 2024-06-17
عينها على أبطاله.. "ريال مدريد" "يحرم" السعودية من لاعب جديد!
03:36 | 2024-06-17
لن تصدّق.. ميسي رفض هذا العرض الضخم من الهلال السعودي!
01:53 | 2024-06-17
بعدما رفض دعم منتخبه البرازيل في كوبا أميركا.. رونالدينيو يتراجع
23:47 | 2024-06-16
موقف بطولي.. لاعب ريال مدريد ينقذ زوجين من الغرق في المالديف (فيديو)
23:00 | 2024-06-16
الدنماركي إريكسن "ينعش قلبه" بهدف رائع
فيديو
تنبأ باندلاع حرب عالمية ثالثة غداً الثلاثاء.. تعرفوا إلى "نوستراداموس الجديد"
Lebanon 24
تنبأ باندلاع حرب عالمية ثالثة غداً الثلاثاء.. تعرفوا إلى "نوستراداموس الجديد"
02:18 | 2024-06-17
17/06/2024 17:52:19
Lebanon 24
Lebanon 24
هجوم يستهدف 4 مدرسين أميركيين في الصين.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
هجوم يستهدف 4 مدرسين أميركيين في الصين.. شاهدوا الفيديو
04:51 | 2024-06-11
17/06/2024 17:52:19
Lebanon 24
Lebanon 24
على متنها 389 راكباً.. اشتعال محرّك طائرة "بوينغ" في الجو والطيار يستغيث (فيديو)
Lebanon 24
على متنها 389 راكباً.. اشتعال محرّك طائرة "بوينغ" في الجو والطيار يستغيث (فيديو)
00:00 | 2024-06-08
17/06/2024 17:52:19
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24