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رياضة

بثلاثية نظيفة.. رومانيا تهزم أوكرانيا في بطولة أمم أوروبا

Lebanon 24
17-06-2024 | 13:34
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حققت رومانيا فوزها الثاني في بطولة أمم أوروبا بفوزها بثلاثية نظيفة على أوكرانيا، اليوم الإثنين.

ووضع نيكولاي ستانسيو المنتخب الروماني في المقدمة بتسديدة بعيدة في الشوط الأول.


ثمّ سجلت رومانيا هدفين سريعين من رزفان مارين ودينيس ميهاي دراغوش في بداية الشوط الثاني.
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