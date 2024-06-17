Advertisement

رياضة

البرتغال تراهن على "الدون".. دياز: يجعل كل شيء ممكناً

Lebanon 24
17-06-2024 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1212940-638542646831154027.jpg
Doc-P-1212940-638542646831154027.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
إعتبر مدافع المنتخب البرتغالي روبن دياز أنّ وجود كريستيانو رونالدو يظهر أن فريقهم "قادر على تحقيق أي شيء"، وذلك قبيل المباراة الافتتاحية لـ "سيليساو أوروبا" بمواجهة تشيكيا ضمن كأس أوروبا 2024 لكرة القدم، الثلثاء.
Advertisement


وقال دياز، في مؤتمر صحافي الاثنين: "أود أن أقول أنه مصدر إلهام، إنه يجعل كل شيء ممكناً، ويمثّل "كل ما يمكن أن يحلم به المرء".

وأضاف: "أوّد بشكل أساسي أن أقول إنه من دواعي سروري وجوده معنا. أكثر من كل هذه الأشياء الصغيرة أو الكبيرة، فإن وجوده معنا في هذه اللحظة من مسيرته يمثل أنه يريد الفوز مرة أخرى".
 
وأردف: "إنه قائدنا ومن الواضح أننا نتبعه حتى النهاية".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:39 | 2024-06-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2024-06-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:49 | 2024-06-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:39 | 2024-06-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:30 | 2024-06-17 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
01:38 | 2024-06-18
00:15 | 2024-06-18
17:00 | 2024-06-17
14:14 | 2024-06-17
13:34 | 2024-06-17
10:00 | 2024-06-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24