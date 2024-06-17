البرتغال تراهن على "الدون".. دياز: يجعل كل شيء ممكناً

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وقال دياز، في مؤتمر صحافي الاثنين: "أود أن أقول أنه مصدر إلهام، إنه يجعل كل شيء ممكناً، ويمثّل "كل ما يمكن أن يحلم به المرء". إعتبر مدافع المنتخب البرتغالي روبن دياز أنّ وجود كريستيانو رونالدو يظهر أن فريقهم "قادر على تحقيق أي شيء"، وذلك قبيل المباراة الافتتاحية لـ "سيليساو أوروبا" بمواجهة تشيكيا ضمن كأس أوروبا 2024 لكرة القدم، الثلثاء.وقال دياز، في مؤتمر صحافي الاثنين: "أود أن أقول أنه مصدر إلهام، إنه يجعل كل شيء ممكناً، ويمثّل "كل ما يمكن أن يحلم به المرء".



وأضاف: "أوّد بشكل أساسي أن أقول إنه من دواعي سروري وجوده معنا. أكثر من كل هذه الأشياء الصغيرة أو الكبيرة، فإن وجوده معنا في هذه اللحظة من مسيرته يمثل أنه يريد الفوز مرة أخرى".



وأردف: "إنه قائدنا ومن الواضح أننا نتبعه حتى النهاية".