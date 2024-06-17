فرنسا تقتنص فوزاً صعباً من النمسا في بطولة كأس أمم أوروبا 2024

إقتنص المنتخب الفرنسي فوزاً صعباً من نظيره المنتخب النمساوي، مساء اليوم، في المباراة التي جمعتهما ضمن بطولة كاس امم اوروبا.







وفازت فرنسا بهدف دون رد في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الرابعة.

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