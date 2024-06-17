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رياضة

فرنسا تقتنص فوزاً صعباً من النمسا في بطولة كأس أمم أوروبا 2024

Lebanon 24
17-06-2024 | 17:00
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إقتنص المنتخب الفرنسي فوزاً صعباً من نظيره المنتخب النمساوي، مساء اليوم، في المباراة التي جمعتهما ضمن بطولة كاس امم اوروبا.



وفازت فرنسا بهدف دون رد في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الرابعة.
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