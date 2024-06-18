موقف مفاجئ.. الشرطة تداهم هالاند خلال إجازته فما القصة؟





ونشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، صورة يظهر فيها هالاند أثناء تواجده على الشاطئ، وبجانبه رجال الشرطة في شاطئ كوستا المفضل لدى النجم النرويجي.

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ويظهر هالاند وهو يضع يديه في جيبه، لإخراج بطاقة الهوية الخاصة به لأفراد الشرطة. تعرض النجم النرويجي إيرلينغ هالاند، مهاجم نادي مانشستر سيتي الإنكليزي لكرة القدم، لموقف مفاجئ أثناء قضاء إجازته هذا الصيف.ونشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، صورة يظهر فيها هالاند أثناء تواجده على الشاطئ، وبجانبه رجال الشرطة في شاطئ كوستا المفضل لدى النجم النرويجي.ويظهر هالاند وهو يضع يديه في جيبه، لإخراج بطاقة الهوية الخاصة به لأفراد الشرطة.

وبحسب الصحيفة، فإن الشرطة الإسبانية طلبت من كل المصطافين، الخروج من المسبح، حتى يتمكنوا من الكشف عن هويتهم.