Advertisement

رياضة

موقف مفاجئ.. الشرطة تداهم هالاند خلال إجازته فما القصة؟

Lebanon 24
18-06-2024 | 00:15
A-
A+
Doc-P-1212996-638542926385111256.jpg
Doc-P-1212996-638542926385111256.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تعرض النجم النرويجي إيرلينغ هالاند، مهاجم نادي مانشستر سيتي الإنكليزي لكرة القدم، لموقف مفاجئ أثناء قضاء إجازته هذا الصيف.

ونشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، صورة يظهر فيها هالاند أثناء تواجده على الشاطئ، وبجانبه رجال الشرطة في شاطئ كوستا المفضل لدى النجم النرويجي.
Advertisement

ويظهر هالاند وهو يضع يديه في جيبه، لإخراج بطاقة الهوية الخاصة به لأفراد الشرطة.
وبحسب الصحيفة، فإن الشرطة الإسبانية طلبت من كل المصطافين، الخروج من المسبح، حتى يتمكنوا من الكشف عن هويتهم.
 
الشرطة تداهم هالاند خلال إجازته (صورة)


وجاءت المداهمات المتتالية في أعقاب سلسلة من حوادث إطلاق النار في المنطقة، فيما عرف سابقا بـ"عملية ماربيا" خلال شهر نيسان.

وقالت الشرطة الإسبانية للمصطافين، عقب هذه الواقعة عبر مكبرات الصوت باللغتين الإسبانية والإنكليزية: "هذا مجرد تفتيش روتيني.. لا تقلقوا، لا يوجد شيء خطير يحدث". (روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:39 | 2024-06-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2024-06-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:49 | 2024-06-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:39 | 2024-06-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:30 | 2024-06-17 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
01:38 | 2024-06-18
23:00 | 2024-06-17
17:00 | 2024-06-17
14:14 | 2024-06-17
13:34 | 2024-06-17
10:00 | 2024-06-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24