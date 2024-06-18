27
o
بيروت
31
o
طرابلس
28
o
صور
31
o
جبيل
27
o
صيدا
28
o
جونية
26
o
النبطية
32
o
زحلة
30
o
بعلبك
31
o
بشري
29
o
بيت الدين
32
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
موقف مفاجئ.. الشرطة تداهم هالاند خلال إجازته فما القصة؟
Lebanon 24
18-06-2024
|
00:15
A-
A+
photos
0
A+
A-
تعرض النجم النرويجي إيرلينغ هالاند، مهاجم نادي مانشستر سيتي الإنكليزي لكرة القدم، لموقف مفاجئ أثناء قضاء إجازته هذا الصيف.
ونشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، صورة يظهر فيها هالاند أثناء تواجده على الشاطئ، وبجانبه رجال الشرطة في شاطئ كوستا المفضل لدى النجم النرويجي.
Advertisement
ويظهر هالاند وهو يضع يديه في جيبه، لإخراج بطاقة الهوية الخاصة به لأفراد الشرطة.
وبحسب الصحيفة، فإن الشرطة الإسبانية طلبت من كل المصطافين، الخروج من المسبح، حتى يتمكنوا من الكشف عن هويتهم.
وجاءت المداهمات المتتالية في أعقاب سلسلة من حوادث إطلاق النار في المنطقة، فيما عرف سابقا بـ"عملية ماربيا" خلال شهر نيسان.
وقالت الشرطة الإسبانية للمصطافين، عقب هذه الواقعة عبر مكبرات الصوت باللغتين الإسبانية والإنكليزية: "هذا مجرد تفتيش روتيني.. لا تقلقوا، لا يوجد شيء خطير يحدث". (روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد انتشار فيديو فاضح لها.. فنانة سورية شهيرة تطل للمرة الأولى في حفل زفاف وهكذا بدت (فيديو)
Lebanon 24
بعد انتشار فيديو فاضح لها.. فنانة سورية شهيرة تطل للمرة الأولى في حفل زفاف وهكذا بدت (فيديو)
04:39 | 2024-06-17
17/06/2024 04:39:57
Lebanon 24
Lebanon 24
حلق شعره تماماً... ما سبب إطلالة تامر حسني بـ"لوك" جديد؟ (صور)
Lebanon 24
حلق شعره تماماً... ما سبب إطلالة تامر حسني بـ"لوك" جديد؟ (صور)
08:00 | 2024-06-17
17/06/2024 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مسؤول مهمّ في "الحزب"... من استهدفت إسرائيل في "غارة سلعا"؟
Lebanon 24
مسؤول مهمّ في "الحزب"... من استهدفت إسرائيل في "غارة سلعا"؟
05:49 | 2024-06-17
17/06/2024 05:49:12
Lebanon 24
Lebanon 24
فاتورة بـ25 دولاراً "مش عالبال".. من سيدفعها؟
Lebanon 24
فاتورة بـ25 دولاراً "مش عالبال".. من سيدفعها؟
15:39 | 2024-06-17
17/06/2024 03:39:57
Lebanon 24
Lebanon 24
"زحف عسكريّ نحو لبنان" من خارج تل أبيب.. تقريرٌ اسرائيلي بمعطيات مثيرة!
Lebanon 24
"زحف عسكريّ نحو لبنان" من خارج تل أبيب.. تقريرٌ اسرائيلي بمعطيات مثيرة!
15:30 | 2024-06-17
17/06/2024 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
01:38 | 2024-06-18
منتخبات مرشحة للفوز بلقب كوبا أميركا 2024.. من هم؟
23:00 | 2024-06-17
البرتغال تراهن على "الدون".. دياز: يجعل كل شيء ممكناً
17:00 | 2024-06-17
فرنسا تقتنص فوزاً صعباً من النمسا في بطولة كأس أمم أوروبا 2024
14:14 | 2024-06-17
"انتكاسة" لبلجيكا في مستهل مشوارها ببطولة كأس أمم اوروبا
13:34 | 2024-06-17
بثلاثية نظيفة.. رومانيا تهزم أوكرانيا في بطولة أمم أوروبا
10:00 | 2024-06-17
ليفربول يصعق الريال وباريس بعرض مرفوض
فيديو
الحرارة وصلت إلى 44 درجة.. سيّاح قتلهم الحر الشديد في اليونان! (فيديو)
Lebanon 24
الحرارة وصلت إلى 44 درجة.. سيّاح قتلهم الحر الشديد في اليونان! (فيديو)
02:46 | 2024-06-18
18/06/2024 10:17:01
Lebanon 24
Lebanon 24
تنبأ باندلاع حرب عالمية ثالثة غداً الثلاثاء.. تعرفوا إلى "نوستراداموس الجديد"
Lebanon 24
تنبأ باندلاع حرب عالمية ثالثة غداً الثلاثاء.. تعرفوا إلى "نوستراداموس الجديد"
02:18 | 2024-06-17
18/06/2024 10:17:01
Lebanon 24
Lebanon 24
هجوم يستهدف 4 مدرسين أميركيين في الصين.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
هجوم يستهدف 4 مدرسين أميركيين في الصين.. شاهدوا الفيديو
04:51 | 2024-06-11
18/06/2024 10:17:01
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24